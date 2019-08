Am Morgen stehen auf dem Fallernhof Kräuteranbau und Maschinen auf dem Programm, am Nachmittag auf dem Alpfelenhof von Lukas Studer in Attiswil ebenfalls Kräuteranbau sowie Verarbeitung. Zudem informierten Forscher von Agroscope und vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau über neuste Erkenntnisse in Bezug auf Züchtung, Unkrauts- und Schädlingsbekämpfung.

Auf dem Fallernhof von Ernst Flückiger in Rüttenen bläst die Bise. Der am Morgen noch kühle Wind zeigt auf, wer hier auf 555 Meter über Meer bei der Kräuterproduktion das Heft in der Hand hält: das Wetter. Und die hauseigene Trocknungsanlage, denn diese muss gefüttert werden, wenn Lücken in der Lieferung von Kräutern anderer Höfe auftreten.

Auf dem Fallerenhof von Ernst Flückiger wird geforscht. Mitarbeiter von Agroscope haben Versuche zur Schnittlänge bei der Pfefferminze gemacht. «Ziel war es herauszufinden, ob sich das Arbeitsaufkommen oder der Blattanteil ändert. Oder werden sich je nach Schnitthöhe gar die Inhaltsstoffe verändern», so Flückiger. Pro Are habe er 6,5 Stunden Unkrautarbeit geleistet. Unterschiede gebe es keine signifikanten, ebenfalls beim Ertrag nicht. «Entscheidender als der Schnitt ist die Lage der Parzelle», so seine Erfahrung. Ein Agroscope-Mitarbeiter bestätigt in seinem Vortrag Flückigers Erfahrungen. Ertrag oder Arbeitsaufwand differieren kaum. Noch nicht ausgewertet sind die Resultate zum Gehalt der Inhaltsstoffe. Weiter wurde zur Schädlingsbekämpfung und zu den neusten Zuchtversuchen informiert. (uby)

Bio-Kräuteranbau ist ein boomendes Geschäft

Der Kräuteranbau, insbesondere der Bio-Kräuteranbau, sei in den letzten Jahren in der Schweiz stark gewachsen, erklärt in der Begrüssung die BioSuisse-Vertreterin. Wer in das Geschäft einsteigen will, darf sich aber nicht Illusionen hingeben. Kräuter wachsen nicht einfach so. Viel Handarbeit und viel Wissen ist gefragt.

Er produziere hauptsächlich für die Firmen Ricola, Kennel und SAH, erklärt Ernst Flückiger. Jährlich fallen auf seinem Hof 13 bis 14 Tonnen trockene Kräuter an. Als er auf dem Feld neben dem Hof beim 2017 gepflanzten Ehrenpreis das Mikrofon ergreift, kommt er schnell auf den «Regisseur» zu sprechen. «Sie ist die Kultur auf unserem Betrieb, die am stärksten unter der Hitze gelitten hat. Vor drei Wochen dachte ich schon, sie stirbt. Aber sie hat sich wieder erholt. In ein, zwei Wochen können wir Ehrenpreis schneiden.»

Jede Pflanzenart hat ihre Eigenheiten

Flückiger erläutert bei jedem Feld, wie er die Pflanzen pflegt oder düngt, welche Maschinen zum Einsatz kommen, wie das Unkraut beseitigt wird oder wie geerntet wird. Er erklärt zudem, wie er die Kultur überwintern lässt. Er gibt nützliche Tipps. Nicht wenige der Teilnehmer notieren eifrig mit. Jede Pflanzenart erfordert andere Eingriffe, die auch vom aktuellen Wetter oder vom Klima abhängig sind. Flückiger kann dabei nicht auf Standard-Maschinen zurückgreifen. «Am liebsten arbeite ich mit älteren Geräten, die ich modifiziere, sodass diese den entsprechenden Zweck erfüllen», erklärt er.