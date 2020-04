Kommt ein Vogel geflogen .... aber was genau für einer ist es denn?

Schon seit jeher kündigen die Vögel den Frühling an. Wenn sich ihr buntes Treiben verstärkt und die ersten Zugvögel zurückkommen, dann wird normalerweise auch die Sonne stärker und die Menschen werden aus ihren Häusern gelockt. Gerade jetzt, da man nicht allzu oft aus dem Haus gehen sollte, macht es Spass den Vögeln zuzusehen. Denn Vögel bewohnen nicht nur Wälder, Felder, Wiesen und Berge. Viele Arten können auch im eigenen Garten oder auf dem Balkon beobachtet werden.

Die Vogelwelt ist vielfältig in Farbe und Stimme

Man muss keine Fachfrau sein, um festzustellen, dass jede Vogelart ihre Eigenheiten hat. Und dank Herr und Frau Google kann man die einzelnen Tiere heute auch mithilfe des Internets mit abschätzbarem Aufwand bestimmen. Sogar der Gesang der einzelnen Arten ist mit etwas Geschick zu finden. So lernt man, dass der Spatz auch Sperling heisst und dass er nicht singt, sondern tschilpt. Der Buchfink ist der in der Schweiz am häufigsten vorkommende Brutvogel. Eine Wissenschaft für sich sind die diversen Meisenarten. Spannend der Unterschied zwischen Raben und Krähen. Ebenso spannend die Tatsache, dass Letztgenannte fähig sind, sich Werkzeuge zu bauen, um an ihr Futter heranzukommen. Und auch das Sprichwort von der diebischen Elster ist nicht erfunden. Sie räubert nicht nur fremde Nester aus sondern stiehlt tatsächlich glitzernde Gegenstände und versteckt diese dann in ihrem Nest.

Vögel erfreuen die Menschen nicht nur, sie vertilgen auch allerlei schädliche Insekten und Stechmücken. Vögel sind aber - genauso wie viele andere Kleinlebewesen - auf einen Lebensraum angewiesen, der ihnen nicht nur Nahrung, sondern auch Schutz bietet. Biodiversität heisst das Stichwort. Vögel brauchen heimische Sträucher, Gebüsch und Bäume. Wer sie dauerhaft im Garten fördern möchte, kann ihnen auch Nistkästen anbieten.