Kommentar Einige nützten die Fusionsabstimmung auch dazu, Silvia Stöckli als Gemeindepräsidentin in Lüterswil-Gächliwil abzuwählen Silvia Stöckli hat in Lüterswil-Gächliwil polarisiert. Sie stand auch nicht hinter der Fusion mit der Nachbargemeinde Buchegg. Rahel Meier

In der Arbeitsgruppe für die Fusion arbeitete Silvia Stöckli nicht mit und auch beim Apéro fehlte sie.

Eine Person fehlte beim Treffen der Fusionspartner. Silvia Stöckli, die Gemeindepräsidentin von Lüterswil-Gächliwil, wollte nicht auf die gelungene Fusion anstossen und liess sich entschuldigen. Sie hatte sich auch im Vorfeld nicht für die Fusion engagiert, und so wurden der Vizegemeindepräsident und eine Ersatzgemeinderätin in die Arbeitsgruppe delegiert.

Silvia Stöckli

Aufhalten konnte Silvia Stöckli die Fusion nicht mehr. Sie war zwar ganz offensichtlich persönlich dagegen, hat sich aber kaum zum Thema geäussert. Die Fusion wurde von unten her durch die Stimmberechtigten erzwungen und Stöckli musste sich dem Druck letztlich beugen. Damit geht ihre Zeit als Gemeindepräsidentin in Lüterswil-Gächliwil am 31.Dezember 2023 zu Ende.

Für einige Einwohnerinnen und Einwohner war die Abstimmung auch zum Votum über die Gemeindepräsidentin geworden. Sie verstanden sich nicht mit Stöckli, deren Arbeit immer wieder öffentlich kritisiert wurde. Tatsächlich traf sie nicht immer nur glückliche Entscheide und ihre Kommunikation liess zu wünschen übrig.

Es wäre allerdings unfair, alles, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist, nur auf die Gemeindepräsidentin abzuwälzen. Auch ihre Vorgänger hatten nicht immer eine glückliche Hand. So bleibt zu hoffen, dass Bevölkerung und Gemeindepräsidentin sich bis Ende Jahr versöhnen und der Start der neuen Gemeinde nicht von einem schalen Nachgeschmack überdeckt wird.