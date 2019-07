An der Bergackerstrasse in Lohn-Ammannsegg hörten aufmerksame Bürger am Montag gegen 21.45 Uhr, das Klirren von Fensterscheiben. Sofort informierten die Anwohner die Alarmzentrale, welche umgehend mehrere Patrouillen vor Ort schickte. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich die Unbekannten noch im Gebäude, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Die Polizisten umstellten das Gebäude und forderten die Eindringlinge auf, das Haus freiwillig zu verlassen. «Dieser Aufforderung kamen die Beiden nach und sie konnten für weitere Ermittlungen festgenommen werden», heisst es.

Bei den mutmasslichen Einbrechern handelt es sich um zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren. Beide werden bei der Jugendanwaltschaft Kanton Solothurn zur Anzeige gebracht.

Verdächtige Beobachtungen sofort melden!

Mit der mehrjährigen Kampagne «Bei Verdacht Tel. 117 - Gemeinsam gegen Einbrecher» möchte die Polizei die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren, verdächtige Feststellungen umgehend via Notrufnummer 117 zu melden. Dank entsprechender Hinweise gelingt es der Polizei immer wieder Einbrecher anzuhalten. (kps)

