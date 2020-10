Kirchgemeinde Lüsslingen gibt das Begräbniswesen an die Gemeinden ab

Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts sind die Einwohnergemeinden in der Schweiz laut Gesetz für das Begräbniswesen zuständig. Nicht so in Lüsslingen-Nennigkofen und in Lüterkofen-Ichertswil. Bis heute übernimmt die Kirchgemeinde Lüsslingen dort diese Aufgabe.

«Das ist historisch gewachsen und war für uns immer selbstverständlich», erklärt Irene Isch-Hofer (Kirchgemeindepräsidentin). Bis in die 1970er-Jahre finanzierte die Kirchgemeinde auch die Friedhöfe selbst. In den folgenden Jahren übernahmen die Einwohnergemeinden einen Anteil und seit 1994 die ganzen Unterhaltskosten. Das Begräbniswesen blieb aber weiterhin bei der Kirchgemeinde und wurde in einer Vollzugsvereinbarung geregelt. «Zu dieser Zeit war immer noch ein Grossteil unserer Bevölkerung reformiert, und dem damaligen Kirchgemeinderat erschien diese Lösung logisch.»

Für die Einwohner verändert sich nichts

In den letzten Jahren hat aber auch die reformierte Kirche Mitglieder verloren. «Unsere Steuereinnahmen gehen zurück. Wir haben immer mehr Ausgaben und immer weniger Einnahmen. So begannen auch wir nach Sparpotenzial zu suchen», erklärt Isch weiter. Man gelangte deshalb an die Einwohnergemeinden und suchte nach Unterstützung. «Wir stellten uns eine engere Zusammenarbeit vor», so Isch. «In Lüsslingen-Nennigkofen hat der Gemeinderat sehr schnell reagiert und uns angeboten, künftig das Begräbniswesen zu übernehmen», so Isch.

Das heisst im Klartext: Stirbt ein Einwohner, müssen sich die Angehörigen künftig an die Einwohnergemeinde wenden. Diese regelt den gesamten Schriftverkehr und alles rund um das Begräbnis. Die Betreuung des Friedhof geht ebenfalls komplett in die Verantwortung der Einwohnergemeinden über. Wichtig für die Einwohnerinnen und Einwohner sei allerdings nur eines. «Es verändert sich genau genommen nichts.» Nur die Rechnung für die Beerdigungen komme künftig von der Einwohnergemeinde und nicht mehr von der Kirchgemeinde, meint Irene Isch.