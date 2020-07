Kilbi und Kinderfest sind abgesagt

Schon seit Längerem war klar, dass die Krebskilbi in Kriegstetten dieses Jahr nicht durchgeführt wird. Auch die Kilbianlässe in Schnottwil, in Lommiswil und in Oberodrf wurden wegen des Coronavirus abgesagt.

Jeweils als Letzte, im September, findet die Kilbi in Biberist statt. Nun hat sich die Kilbikommission aber dazu entschieden, abzusagen. Man könne den Anlass "nicht mit gutem Gewissen" durchführen, schreibt die Kilbikommission in einem offiziellen Brief an die Vereine. Gleichzeitig habe sich auch der Verein Kinderfest entschieden, den Anlass abzusagen.

Die Kilbi 2021 soll vom 10. bis 12. September durchgeführt werden.