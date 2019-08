Claudia Keller hat ein besonderes Hobby. Sie braut in ihrer Freizeit gemeinsam mit ihrem Ehemann Bier. Seit einem Jahr haben die beiden eine eigene Biermarke. Zudem wurde ein Verein für die Fans des neuen «Chäswiler» Biers gegründet. Nun, da der Umbau des Braukellers beendet ist, kann das grosse Brauen losgehen.

Die Geschichte des «Chäswiler» Biers begann zu Beginn des Jahres 2018 als Claudia und Daniel Keller – die beiden wohnen in Deitingen und haben zwei Kinder – nach Zürich fuhren, um dort einen Bierbrau-Kurs zu besuchen. «Danach ging das Ausprobieren und Experimentieren los», erklärt Claudia Keller. «Wir wussten damals ja nicht, ob sich unsere Idee eines eigenen Biers überhaupt umsetzen liesse.»

Die Kellers hatten allerdings keinen Grund zur Sorge. Bald hatten sie die ersten 30 Liter gebraut. Es ging dann auch nicht mehr lange, bis sie einen Namen für das Bier gefunden hatten: «Chäswiler». Der Name nimmt Bezug auf Deitingen, das während der Fasnacht «Chäswil» heisst. «Unsere Idee war es, ein dorfeigenes Bier zu brauen, deshalb haben wir uns für diesen Namen entschieden.»

Premiere am Deitinger Dorffest

Seit über einem Jahr sind Claudia Keller und ihr Mann nun schon Bierbrauer. Wie ist es denn, als Frau in dieser männerdominierten «Brauerwelt»? «Man merkt natürlich schon, dass man als Frau eher eine Seltenheit darstellt unter Brauern. Ich fühle mich aber vollkommen von den anderen Brauern akzeptiert. Es spielt keine Rolle, ob man eine Frau oder ein Mann ist, solange man etwas vom Bierbrauen versteht», lacht Claudia Keller. Und das tut sie eindeutig. Auf die Frage, was ihr denn am Bierbrauen so gut gefalle, meint sie: «Eigentlich alles. Es ist faszinierend, dass aus wenigen Zutaten ein Bier entstehen kann. Ausserdem kann man beispielsweise mit ein wenig mehr Hopfen oder mit einer anderen Hefesorte ein Bier brauen, das dann ganz anders schmeckt als das vorherige.» Vom «Chäswiler» Bier gibt es mittlerweile schon vier Sorten: Das untergärige Dorfbier, ein obergäriges Weissbier, ein IPA (India Pale Ale) und ein Simcoe. «Irgendwann wollen wir sicher noch ein Lagerbier anbieten können und vielleicht noch ein Dunkles.»