«Keine Option, unter der Stube zu lochen»: Kanal wird rund um die Grundstücksgrenze gelegt

Die 205 Einwohner zählende Gemeinde Balm plant für 2020 einen Haushalt mit einem Aufwand von 937'537 und einem Defizit von 26'403 Franken. Gegenüber dem Budget 2019 hat Finanzverwalterin Annette Feller die allgemeinen Gemeindesteuern um rund 60'000 weniger auf 540'000 Franken veranschlagt. Sie weiss nämlich, dass 2020 Steuerpflichtige pensioniert werden. Der Steuerfuss bleibt auf 100 Prozent für natürliche und 90 Prozent für juristische Personen.

Den grössten Anteil am Budget 2020 hat die Bildung mit 41 Prozent des «Haushaltskuchens». Finanzielle Entflechtungen zwischen Kanton und Gemeinden im Gesundheitswesen und in der Sozialen Sicherheit führen zu keinen wesentlichen Änderungen. Mit einem Plus von 25'000 Franken macht sich die Abtretung der Primäranlagen an den Zweckverband Wasserversorgung bemerkbar. Hier zahlt die Gemeinde nur noch einen Beitrag von 15'000 Franken. Die Spezialfinanzierungen verfügen über ein solides Eigenkapital, und das Eigenkapital umfasst jetzt noch 586'000 Franken. In den nächsten Jahren ist aber mit einer Vermögensabnahme auf 373'488 Franken zu rechnen. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt auf 2037 Franken.

Investiert werden brutto für 220'000 Franken. Dazu zählen die beiden erwähnten Abwasserleitungsprojekte, ein Anteil von 40000 Franken für das Tanklöschfahrzeug, eine Sanierungstranche für den Sammelkanal ARA von 22000 und ein Anteil von 20000 Franken für die Ortsplanungsrevision. Zu erwarten sind in diesem Budgetteil Einnahmen im Betrag von 37'000 Franken. (gku)