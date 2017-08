Am letzten Samstag wimmelte es nur von Junioren in farbigen Polos im Golfpark Limpachtal, wo der Final des grossen Migros Junior Majors (MJM) ausgetragen wurde. Die einheimischen Junioren vom Golfclub Limpachtal und die Junioren vom Golfclub Wilyhof konnten sich am Schluss den vierten Rang teilen. Beide Clubs dürfen sich über ein Preisgeld von 1000 Franken freuen, das vollumfänglich der Juniorenförderung in den Clubs zugute kommt.