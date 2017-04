In der schon zur Tradition gewordenen Frühlingsausstellung in der Alten Brennerei in Unterramsern sind wiederum drei junge Kunstschaffende zu entdecken, die bisher in der Region noch nicht zu sehen waren. Da ist einerseits der junge Aargauer David Mollnor, der in Schönenwerd lebt.

Er malt fotorealistisch; ein Stil, den man insbesondere bei jüngeren Künstlern vermehrt beobachten kann. Seine Gemälde in Öl zeigen traditionelle Blumen-Stillleben oder fantastische und verträumte Naturszenen. In allen Bildern ist eine Sehnsucht nach Ruhe und nach Geborgenheit spürbar, die Suche nach dem Echten und Wahren. Mollnor ist ein Talent, das zu entdecken sich lohnt.