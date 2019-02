«luna productions» war zuerst ein Arbeitstitel für alle möglichen, gemeinsamen Unterfangungen und Produkte und steht nun als Name für das Büro von Lukas und Nadja Frei, die den dritten Platz des Foundation Award 2019 besetzen. Vier Jahre nach der Gründung haben sie ihre ersten Bauten realisiert, «viel erlebt und so viel gelernt wie sonst kaum je», wie sie in ihrem Portfolio schreiben.

Eingereicht haben sie den Neubau eines Mehrfamilienhauses in Deitingen, eine Studie Bauformen fürs Dorf am Beispiel Hermiswil und ein Wettbewerbsbeitrag für die Schulanlage Vorstadt in Solothurn.