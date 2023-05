Jugispieltag in Derendingen In Derendingen war am Sonntag Sport Trumpf: 600 Kinder und Jugendliche trafen sich am Jugispieltag Rennen, werfen, zielen: Am Jugendspieltag des Regionalturnverbandes Solothurn und Umgebung in Derendingen wurde in neun Kategorien gestartet. Mit Teamgeist, schnellen Beinen und viel Ballgefühl wetteiferten sie um einen Podestplatz.

Die Unterstufe des TV Nennigkofen-Lüsslingen zeigt eine schöne Formation beim Alaskaball. Bild: H. P. Breiter

Bei der Turnhalle Mitteldorf in Derendingen ging es zu wie auf einem Ameisenhaufen. 82 Teams aus 17 regionalen Jugendriegen freuten sich auf ihre Wettkämpfe. Am Morgen starteten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit den Spielen Alaskaball (Unterstufe), Kastenball (Mittelstufe) sowie Volleyball (Oberstufe). Mit rund 100 mehr Kindern als am letzten Jugendspieltag war der Zeitplan eng.

Bei der Oberstufe spielt die Jugi Lüterkofen (orange) gegen den STV Aeschi Korbball (blau). Bild: H. P. Breiter

Gerade in der Kategorie Mixed der Unterstufe (Jahrgang 2014 und jünger) gab es einen enormen Zuwachs an Teams. Für die Jüngsten mit vier Jahren war der Ablauf der Spiele noch etwas kniffelig. Leiter und Schiedsrichter mussten tatkräftig anleiten. Die Freude mit dabei zu sein, überstrahlte jedoch jeden verpassten Punkt.

Die Jugend des Gastgebers TV Derendingen (rot) beim Kastenball gegen die Jugendriege Etziken (blau). Bild: H. P. Breiter

Am Nachmittag ging es weiter mit den Spielen Völkerball (Unterstufe), Ball über die Schnur (Mittelstufe) sowie Korbball (Oberstufe). Die Sonne wetteiferte mit und gab wie die Turner und Turnerinnen nochmals Vollgas.

Die Jugi Lüterkofen (orange) und Bibeirst aktiv (rot-schwarz) beim Volleyball. Bild: H. P. Breiter

Dank der Infrastruktur und guten Vorbereitung des Organisators TV Derendingen gab es zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten und genug Schattenplätze, um sich abzukühlen. Mit rund 70 Helfern war der Gastgeber-Verein im Einsatz, um auch die zahlreichen Zuschauer und Zuschauerinnen zu bewirten.

Die Unterstufe des Organisators TV Derendingen beim Alaskaball. Bild: H. P. Breiter

Kaum waren die letzten Spiele beendet, änderten sich die Witterungsverhältnisse. Die Turnhalle bot jedoch genügen Platz, um die Zeit bis zur Rangverkündigung zu überbrücken. Energie- und Motivations-Level waren noch immer hoch. Mit einer spontanen 600-köpfigen Polonaise zeigten die jungen Turner und Turnerinnen ein grossartiges Schlussbild.

Die Kräfteverhältnisse zwischen den Riegen erwiesen sich als ausgeglichen. Fast jeder der Vereine durfte am Ende einmal aufs Podest. Die ersten drei Mannschaften jeder Kategorie qualifizierte sich zudem für den Kantonalfinal am 10. September in Laupersdorf.

Die Rangliste der Jugendspieltage vom Regionalturnverband Solothurn und Umgebung finden sie hier.