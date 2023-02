Jubiläumsausgabe Zum Jubiläum gibts am Openair Etziken viel internationales Spektakel auf der Bühne – der Ticketverkauf ist gestartet Michael Patrick Kelly und Max Giesinger sind die Headliner der Jubiläumsausgabe. Dazu kommen nationale Grössen wie Lo&Leduc, Pegasus, Loco Escrito, Troubas Kater oder Dada Ante Portas. Der Verein Openair Etziken gibt das Programm bekannt und eröffnet den Ticketverkauf.

Max Giesinger bei einem Auftritt in Arbon im letzten Sommer. Donato Caspari

Für einmal treten nicht Schweizer Künstlerinnen und Künstler als Headliner am Openair Etziken auf. Das Programm des Jubiläumsausgabe am letzten Juliwochenende ist bunt, die Bands kommen aus ganz Europa und mit Sons of the East ist auch Australien auf der Bühne vertreten.

Das sei durchaus Absicht, verrät Nourdin Khamsi, der Medienverantwortliche des Vereins Openair Etziken.

«Wir feiern unser 25-Jahr-Jubiläum und haben uns deshalb dazu entschieden, eine spezielle Ausgabe zu machen.»

Deshalb seien bewusst mehrere internationale Acts eingeladen worden.

Ein «echter Glücksfall» für das Openair Etziken

Das Openair Etziken habe aber weiterhin den Anspruch regionale und Schweizer Acts zu präsentieren: «Das tun wir ja auch dieses Jahr.» Mit dem diesjährigen Programm wolle man dem treuen Stammpublikum etwas Spezielles bieten. «Für uns funktioniert die Mischung, die wir bieten dürfen sehr gut und es ist ein echter Glücksfall, dass wir das so hinbekommen haben.»

Lo&Leduc. zvg

So kommt es also, dass Max Giesinger am Freitagabend als Headliner auftritt. Der deutsche Singer-Songwriter und Chart-Stürmer lädt mit seiner neusten Scheibe «Irgendwann ist jetzt» zum Tanzen ein.

Zuvor wird die Hauptbühne vom Schweizer Mundart-Popduo Lo&Leduc heimgesucht, welches mit ihren Hits wie «Jung verdammt», «079» oder «Tribut» zu den populärsten Schweizer Mundartbands überhaupt gehört. Die Freitagsshow auf der Hauptbühne wird durch Loco Escrito, dem Schweizer Reggeatón-/Latin-Pop-Musiker schlechthin, komplettiert.

Als Erstes steht eine junge Wasserämterin auf der Bühne

Eröffnet wird die Jubiläumsausgabe im Wasseramt durch die Lokalmatadorin Zoey. Im Festzelt sorgt Anna Rossinelli für einen fulminanten Festivalstart, bevor die acht Charakterköpfe von Troubas Kater die Bühne unsicher machen und die Mundart-Rockband Megawatt dem Publikum mächtig einheizt.

Joya Marleen trat auch am letzten Heitere Open Air in Zofingen auf. Henry Muchenberger

Zum Abschluss des ersten Festivaltages lassen Klischèe eine ordentliche Portion Electronic, gute Melodien und starke Stimmen mit tanzbaren Beats erklingen.

Programm Freitag, 28. Juli 16 bis 16.30 Uhr: Zoey

16.45 bis 17.30 Uhr: Anna Rossinelli (Zeltbühne)

17.45 bis 19 Uhr: Loco Escrito

19 bis 20 Uhr: Troubas Kater (Zeltbühne)

20.15 bis 21.45 Uhr: Lo & Leduc

21.45 bis 22.45 Uhr: Megawatt (Zeltbühne)

23 bis 0.30 Uhr: Max Giesinger (Deutschland)

0.30 bis 1.45 Uhr: Klischée (Zeltbühne)

Vom Hallenstadion nach Etziken

Am Samstag lässt der irisch-amerikanische Shootingstar Michael Patrick Kelly, der zurzeit mit «Wonders» auf Tour ist, mit seiner unverwechselbaren 4-Oktaven-Stimme die Popherzen höher schlagen. Erst vergangene Woche hatte der Sänger und Welthitschreiber das Zürcher Hallenstadion gefüllt.

Michael Patrick Kelly bei einem Auftritt in Münchenstein. Tobias Sutter / Summerstage

Mit der Bieler Band Pegasus mit ihrem neusten Hit «Better Man» und Baschi mit «Live Your Life» betreten zwei Schweizer Stimmungsgaranten in Etziken bekanntes Terrain. Beide waren schon mehrfach im Wasseramt zu Gast.

Openair Etziken 2018 mit Pegasus. Tina & Thomas Ulrich

Abgerundet mit etwas sanfteren Klängen

DJ ZsuZsu. zvg

Mit Bukahara aus Deutschland, dem deutschaustralischen Brüder-Duo AMmistat und Sons of the East aus Australien sorgen gleich drei internationale Indie-Folk-Senkrechtstarter für musikalische Höhenflüge. Von Punk bis Schmusepop umhüllen zudem die Luzerner Dada ante Portas das Publikum mit ihren Klängen. Vervollständigt wird das Programm am Samstag mit der 19-jährigen St. Gallerin Joya Marleen, die mit «Nightmare» bekannt wurde, the Ladybirds aus Solothurn und der Wasserämter Sängerin Nastenka.

Für den Jubiläumsabschluss gibt es dann ein Spektakel von DJ ZsuZsu, die das Publikum bereits im letzten Jahr mit ihrem Mix von 50er-Sound und der treibenden Energie elektronischer Musik toben liess.

Programm Samstag, 29. Juli 13 bis 13.45 Uhr: Nastenka (Zeltbühne)

13.45 bis 14.30 Uhr: The Ladybirds

14.45 bis 15.45 Uhr: Dada Ante Portas (Zeltbühne)

15.45 bis 16.45 Uhr: Baschi

16.45 bis 17.30 Uhr: Amistat (Deutschland/Australien, Zeltbühne)

17.45 bis 19 Uhr: Bukahara (Deutschland)

19 bis 20 Uhr: Joya Marleen (Zeltbühne)

20.15 bis 21.45 Uhr: Pegasus

21.45 bis 22.45 Uhr: Sons Of The East (Australien, Zeltbühne)

23 bis 0.30 Uhr: Michael Patrick Kelly (Irland)

0.30 bis 2 Uhr: DJ ZsuZsu (Zeltbühne)

Auch in diesem Jahr gelangen die Festivalgäste vergünstigt und bequem mit dem öffentlichen Verkehr auf das Openair-Gelände. Mit dem persönlichen Ticket können Besucherinnen und Besucher mit dem Libero-Ticket für nur fünf Franken hin- und zurückfahren. Neu kommt zum bisherigen Angebot mit der Linie «250: Grenchen und Bucheggberg» eine weitere Zone hinzu.

2022: Kinderopenair Etziken mit Ueli Schmezer und die Chinderland-Band Hanspeter Bärtschi

Eröffnet wird das Openair Etziken übrigens auch dieses Jahr wiederum laut und ausgelassen durch die jüngsten Musikfans mit dem 12. Kinderopenair am Donnerstagnachmittag, 27. Juli.

Der Vorverkauf der Tickets läuft über die Homepage des Openair Etziken.