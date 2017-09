Die Gäste kamen in Scharen, um am Festakt zum 75-Jahr-Jubiläum des Alters- und Pflegeheim Bucheggberg teilzunehmen und der offiziellen Einweihung des bereits im letzten Jahr in Betrieb genommenen Neubaus beizuwohnen. Der Platz im Festsaal reichte schon mal nicht aus, sodass die Lüterswiler Musik, welche unter der Leitung ihres Dirigenten Urs Marti den Anlass musikalisch umrahmte, sowie ein Teil der Gäste in den Garten ausweichen mussten.

Nach der Begrüssung durch Heimleiter Daniel Burkhalter erinnerte Franz Müller, der Präsident des Zweckverbands, an die immer noch gültige Feststellung, dass es gut sei, wenn ein Altersheim sich immer überlege, wo man in 15 oder 20 Jahren stehe. Die Leitsätze, die man im Jahr 2008 für 2015 entwickelt habe, seien weitgehend umgesetzt. Der Alterssitz Buechibärg sei ein Ort, an dem den Menschen aus dem Bucheggberg, welche auf Pflege angewiesen sind, mit Würde und Wertschätzung begegnet werde.