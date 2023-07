Jubiläum 30 Jahre Regiomech – alle Teile der Serie Seit drei Jahrzehnten gibt es die Regiomech, eine Genossenschaft der Regionalplanungsgruppe Espace Solothurn. Sie bringt Stellensuchende erfolgreich in den Arbeitsmarkt.

Die Regiomech in Zuchwil. Andre Veith

Die Regiomech ist eine Genossenschaft, die von den Gemeinden der Regionalplanungsgruppe Espace Solothurn getragen wird. Sie hat ihren Betrieb am 1. Januar 1993 im Union-Gebäude an der Werkhofstrasse in Solothurn aufgenommen. Im Juli 1997 erfolgte der Umzug an die Langfeldstrasse in Zuchwil.

Gegründet in einer Zeit der Rezession mit einer vergleichsweise hohen Arbeitslosigkeit unterstützt die Regiomech bis heute Stellensuchende und weitere Personen mit Ausbildungsangeboten und Qualifizierungsprogrammen, mit dem Ziel diese erfolgreich in die Arbeitswelt zu integrieren.

Aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Regiomech stellen wir diese in einer sechsteiligen Serie näher vor.