Wenn es Abend wird in Messen, verwandelt sich das Areal bei den beiden Kindergärten Stähliweg und Räzlirain in Treffpunkte für Jugendliche. Die Kindergärtnerinnen, die zur Vermeidung von Vandalismus sämtliches Spielmaterial der Kinder schon nachmittags ins Haus räumen, aber auch die Nachbarschaft sind vom jugendlichen Treiben auf den Anlagen nicht begeistert. Denn überdeutlich sind die Spuren, die zurückbleiben.

Zigarettenkippen und Abfall liegen herum und vermitteln allmorgendlich ein unsauberes Bild. Von der möglichen Gefährdung der Kinder durch den «Güsel» ganz zu schweigen. «Es handelt sich zwar um ein Phänomen unserer Zeit, dass einfach alles auf Strassen, Plätze und in die Natur geworfen wird», waren sich die Ratsmitglieder einig: «Aber so kann es auf Dauer nicht bleiben. Wir dulden kein Littering.» «Man müsste zu einer offiziellen Drohgebärde greifen», riet Sandra Nussbaumer (Ressort Soziales und Bildung).

Die Beteiligten an den abendlichen Treffen seien mehrheitlich als Oberstufenschüler bekannt. Es fanden sogar schon Gespräche mit ihnen statt. Doch direkt nachweisen lasse sich den Unrat-Verursachern nichts. Um das künftig klar belegen zu können, schloss sich der Rat dem Vorschlag von Gemeindevizepräsident Andreas Schluep an, an diesen neuralgischen Punkten Kameras zu installieren. Eine Tafel wird im Gelände darauf hinweisen, dass die Aussenanlagen überwacht und Abfall-Verursacher zur Anzeige gebracht würden.

Künftig Hauswartungs-Mandat

Reinigung und Betreuung der Schulanlage Bühl wird ab 1. Oktober von einem dafür spezialisierten Hauswartungs-Unternehmen mit Sitz in Burgdorf übernommen, wie an der Ratssitzung erklärt wurde. «Im Vergleich mit dem finanziellen Aufwand früherer Jahre findet dies kostenneutral – also ohne Mehrausgaben- statt», zeigte sich Gemeindepräsident Bernhard Jöhr sehr zufrieden. Hanspeter Moser (Präsident Baukommission) hatte Gebäude, Mehrzweckhalle und Aussenanlagen erfasst und alle Vorgaben zur Pflege zusammengestellt und damit die umfangreich definierte Ausschreibung vorbereitet. «Unser Ansprechpartner ist künftig das Unternehmen, das ein Komplett-Mandat übernimmt», betonte Moser.