Selbst wenn man keine Sparmassnahmen vornehme, hinke man in puncto Digitalisierung noch immer den anderen Gemeinden hinterher. Auf Wunsch von Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann (SP) wurde jedoch keine Budgetkürzung beim Unterhalt des Schlösschens Vorderbleichenberg vorgenommen. Das Schlösschen gehöre zum Kulturgut von Biberist und soll in Zukunft wieder mehr genutzt werden, erklärte Hug sein Anliegen. Im Budget enthalten ist auch ein Betrag von 6200 Franken für die Gründung der Bevölkerungs- und Zivilschutzorganisation Aare Süd. Der Gemeinderat hatte der Neugründung nicht zugestimmt. Hug machte darauf aufmerksam, das Biberist die einzige Gemeinde ist, die abgelehnt hat. «Möglicherweise müssen wir auf diesen Entscheid zurückkommen.» Gestutzt wurde auch der Beitrag an die Biberena, und zwar um 15 000 Franken auf neu 115 000 Franken. Der Gemeinderat zeigte damit, dass er darauf hofft, dass die Eigentümer der Biberena diverse Versprechen bezüglich der Verbesserung der Bühnentechnik einlösen.

1,3 Millionen für das Sozialamt

In der Investitionsrechnung schlägt der Umbau des Sozialamtes zu Buche. 1,3 Mio. Franken sind für den Erwerb und den Umbau des Ladens im Erdgeschoss budgetiert. Der Sozialdienst kämpft seit längerem mit Platzproblemen, und ein Teil der Mitarbeiter musste die Liegenschaft an der Bernstrasse 6 verlassen. Ein Zeichen setzte der Gemeinderat, indem er die Beiträge an den Umbau des Kreisels bei der Autobahnauffahrt und für den Neubau des Radweges an der Bürenstrasse in Richtung Lüsslingen-Nennigkofen strich. «Das können wir uns im nächsten Jahr nicht leisten», so der knappe Kommentar von Hug-Portmann. Auf ein Drittel zusammengestrichen wurde der Betrag für die Belagseinbauten auf den Gemeindestrassen.

Statt 980'000 Franken stehen nur noch 350'000 Franken im Budget. Teurer als ursprünglich gedacht wird die Erschliessung Schöngrün, sie ist mit 680'000 Franken veranschlagt. 30'000 Franken sind für Verkehrsmassnahmen für Tempo 30 im Bleichenberg verblieben. «Allenfalls wird ja nächstes Jahr doch noch etwas realisiert.»

Die Tatsache, dass sich trotz der Streichungen ein Defizit in der Erfolgsrechnung ergab, bereitete Stefan Hug-Portmann vor der Schlussabstimmung kein Kopfzerbrechen. «Unter dem Strich haben wir grosszügig gerechnet», formulierte er seine Hoffnung, am Ende finanziell doch besser zu fahren. Das Budget 2018 wurde schliesslich einstimmig durch den Gemeinderat beschlossen.