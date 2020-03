Industriegebäude in Vollbrand – Feuer brach bei Schweiss- oder Lötarbeiten an Fassade aus

Um die Mittagszeit brach in Lüsslingen an der Gewerbestrasse ein Feuer in einem Gewerbegebäude aus. Die Meldung zum Brand ging bei der Polizei um 12.18 Uhr ein. Laut einem Beteiligten wurde kleine Schweiss- oder Lötarbeiten an der Fassade unternommen. Zur Mittagszeit wurden die Arbeiten eingestellt und man habe sich die Hände gewaschen. Wenige Minuten später wurde bereits Flammen an der Fassade entdeckt, möglicherweise verursacht durch einen Funkenschlag, der Material zwischen Blechfassade und Wand entzündete. Das Feuer habe sich rasch ausgeweitet.

Verletzt wurde niemand. Laut Christian Schluep, Kommandant der Feuerwehr Lüsslingen-Nennigkofen, wurden alle Männer und Frauen der Dorf-Feuerwehr aufgeboten, die von Solothurner Feuerwehrleuten unterstützt wurden.

Die Feuerwehr-Angehörigen arbeiteten mit Atemschutz und bekämpften das Feuer von der Strasse her. Durch die enorme Rauchentwicklung sei es schwierig gewesen, ins Gebäude einzudringen.

Im Gebäude der Firma Jungen Carrelages SA sind mehrere Parteien eingemietet. Dort, wo das Feuer den Schaden anrichtete, wurden für eine Kaffeeautomaten-Firma Arbeiten verrichtet. Die Schadensgrösse ist schwer abzuschätzen und dürfte eine sechsstellige Zahl erreichen. (uby)