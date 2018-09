Die Firma Hiag blickt auf ein «sehr erfreuliches erstes Halbjahr 2018 zurück», wie sie selber schreibt. Die Basler Immobilien-Entwicklerin – unter anderem Besitzerin der riesigen Biberister «Papieri»-Liegenschaften, steigerte ihren Liegenschaftsertrag gegenüber der Vorjahresperiode um 3,1 Prozent auf 28,2 Mio. Franken (Vorjahresperiode: 27,4 Mio.) und das Unternehmensergebnis um 36,6 Prozent auf 33,3 Mio. Franken (H1 2017: 24,4 Mio.). Der Gewinn pro Aktie stieg auf 4.14 Franken (H1 17: 3.03). Die Sale- and-Leaseback-Transaktionen der Areale der Sulser Logistik AG in Brunegg (März 2018) und der Rohner AG (RohnerChem Areal) in Pratteln (August 2018) werden den annualisierten Liegenschaftsertrag mit rund 3,7 Mio. Franken positiv beeinflussen. Die Neubewertungseffekte waren mit 26,7 Mio. Franken (H1 2017: 10,8 Mio.) deutlich höher als im Vorjahr, was auf erfolgreiche Vertragsabschlüsse und Entwicklungsprojekte zurückzuführen ist.

Was den Standort Biberist betrifft, bestätigt Hiag, dass es im ersten Halbjahr 2018 gelungen sei, die zwei verbliebenen Papiermaschinen in Biberist zu verkaufen; in den letzten zwei Jahren wurde mit dem Verkauf der Anlagen insgesamt ein Nettoertrag von rund 12 Mio. Fr. erzielt. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, hat die Hiag Data, die sich nach wie vor im Aufbau befinde, im ersten Halbjahr 2018 14 Verträge mit namhaften Partnern abgeschlossen und ihr Angebot auf den Finanzbereich ausgedehnt. (szr)