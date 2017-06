Alle Livemusik-Liebhaber aufgepasst: am 6. und 7. Juli gibt’s in der Badi Eichholz was auf die Ohren. Wer um überfüllte «Mainstream-Openairs» lieber einen grossen Bogen macht, diesen Sommer aber trotzdem nicht auf Livemusik verzichten möchte, ist beim «Badi Sounds» in Gerlafingen an der richtigen Adresse. «Ein Mini-Festival mit lokalen Künstlern und einem einmaligen Schauplatz», beschreibt der Organisator J.J. Flück die Veranstaltung in wenigen Worten. Denn die Bands sind alle aus der Region oder auf andere Weise mit Solothurn verbunden.

Verschiedene Stilrichtungen

Die Grenchner Band «Basement Saints» wird mit ihrem «bluesbeseelten» Rock einheizen, während die Sängerin «Ishantu» mit ihrer souligen Stimme berührt.