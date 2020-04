In Deitingen gibt es (noch) keinen Mittagstisch ab dem neuen Schuljahr

Aber alles der Reihe nach. Eine Bedarfsumfrage im vergangenen Jahr hat ergeben, dass Angebote für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung immer mehr an Nachfrage gewinnen. Geplant war daher ein Pilot-Projekt mit Start im kommenden August für das Schuljahr 20/21. Während dreier Tage in der Woche sollen die Kinder in der Kantine der Megasol AG ihr Mittagessen einnehmen können.

Die gute Nachricht lautet: Deitingen bekommt einen Mittagstisch. Dies entschied der Gemeinderat nach langer Diskussion. Wann dieser jedoch kommt und in welcher Form, das steht zurzeit noch in den Sternen.

Gemeindepräsident Bruno Eberhard appellierte derweil an seine Ratskollegen, das ganze Unterfangen nicht gleich wieder zu versenken und stellte daher die Grundsatzfrage. Dass es einen Mittagstisch in Deitingen braucht, darin waren sich die Ratsmitglieder denn auch einig und haben dem Antrag stattgegeben. Für die Bewilligung der dafür notwendigen Gelder war jedoch keine Mehrheit in Sicht. Mit der gegenwärtigen Faktenlage sei dies gegenüber dem Souverän nicht vertretbar, sagte etwa Andreas Ellenberger.

Einen Plan B hat die Gemeinde im Moment allerdings nicht. Denn die für die Stelle vorgesehene Mittagstischleiterin befindet sich aktuell in einem Anstellungsverhältnis und müsste dieses auf Ende April kündigen, damit sie und somit auch das Projekt wie geplant auf Anfang August starten könnte. Wie also weiter? Eine neu einzusetzende Arbeitsgruppe soll das Projekt weiterverfolgen. Dabei sollen auch weitere Optionen mit anderen Trägerschaften wie dem Elternforum wieder ins Auge gefasst werden, was für die Gemeinde mit weniger Kosten verbunden wäre. Wenn schon kein Start im Sommer möglich sein sollte, so hofft man nun in Deitingen zumindest, nach den Herbstferien loslegen zu können.