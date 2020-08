In Bellach zuhause: Die Kisag bleibt dem Standort Schweiz treu

Ob Rahmbläser, Sicherheitsgasbrenner für Rechauds, oder Küchenutensilien, seit vielen Jahrzehnten und über mehreren Generationen hinweg stellt die Marke Kisag in den Schweizer Haushalten eine feste Grösse dar. «Fast jeder hat einen Bekannten oder eine Bekannte, die über ein Kisag-Gerät in der Küche verfügt», erklärt CEO Philipp Schwander.

Walter Kissling legte 1945 mit der Gründung der Kisag AG, Eisen, Bunt- und Leichtmetallgiesserei in Bellach, das Fundament für die Firma. Mit seinen zahlreichen patentierten Neuentwicklungen hat Kissling die Schweizer Haushalte mitgeprägt. 1981 hat Albert Brüngger den Betrieb übernommen. Sein Sohn, Urs Brüngger, leitete den Betrieb ab 1995 und führt damit die langjährige Familientradition fort. Im Februar 2017 wurde im Zuge einer Nachfolgeregelung die Kisag AG durch die Vebo-Genossenschaft mit Sitz in Oensingen erworben.

Einer breiten Öffentlichkeit ist das Unternehmen aber nicht allein aufgrund seines Sortiments bekannt. Bereits seit vielen Jahren unterhält die Kisag AG Kooperationen mit verschiedenen Solothurner Institutionen im Sozialbereich wie der Regiomech, der Stiftung Solodaris und insbesondere der Vebo-Genossenschaft. Einfache Verpackungs- und Montagearbeiten werden so grösstenteils in geschützte Werkstätten der Region ausgelagert, wodurch rund 50 benachteiligte Menschen beschäftigt werden können. «Am Standort in Langendorf hat die Vebo speziell einen Raum eingerichtet, welcher sich ausschliesslich der Konfektionierung von Kisag-Produkten widmet», erklärt der 42-jährige Geschäftsführer.

Mit dem Sozialstern ausgezeichnet

Das Unternehmen unterstützt Menschen auch mit Hilfe von Praktika dabei, wieder Fuss in der Arbeitswelt zu fassen. Nicht selten führte dies anschliessend gar zu einer Festanstellung bei der Kisag. Für dieses Engagement wurde das Unternehmen im November 2014 mit dem Solothurner Sozialstern ausgezeichnet.

Ein Preis, der an Firmen oder Institutionen vergeben wird, welche sich im Kanton besonders vorbildlich für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung engagieren. Die langjährige soziale Zusammenarbeit gipfelte 2017 schliesslich im Kauf der Kisag AG durch die Vebo-Genossenschaft.

Neu auch in den Campingbereich investieren

An der Tradition und Historie des Unternehmens will die Kisag AG auch zukünftig festhalten. Die Devise lautet, raffiniertes Kochen leicht zu machen. So, dass auch Anfänger den Weg in die Kunst des Kochens und professionellen Anrichtens finden. Bestehendes und Bewährtes soll zudem in neue Kanäle geführt werden, die dem Zeitgeist entsprechen. Beispielsweise gibt es Ideen, das Kochsortiment ergänzend auf den Einsatz im Urban- und Campingbereich auszurichten.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit wird es innovativ weitergehen.