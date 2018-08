Rund zwei Jahre nach der Übernahme der ehemaligen Zellulosefabrik Attisholz durch die Halter AG wurde das Attisholz für das Publikum geöffnet. Die Halter AG will das Areal in einem Generationenprojekt bis 2040 entwickeln. In Anwesenheit von Kantons- und Gemeindevertretern fand am Samstag die offizielle Einweihung der Arena im Aussenbereich statt. Die Regierungsräte Brigit Wyss und Roland Fürst, flankiert von Jasmine Huber, Gemeindepräsidentin von Riedholz (rechts), durchtrennten das Absperrband und übergaben das Areal der Öffentlichkeit. Halter-CEO Markus Mettler (links) und Kulturorganisator «Werne» Feller assistierten die Regierungsräte. Zahlreiche Gäste, darunter auch ehemalige Mitarbeiter der Attisholz-Infra, der letzten Betreiberin der Zellulosefabrik, nahmen am Festakt teil. Im Anschluss spielte das Theater Orchester Biel Solothurn ein Sommerkonzert und bewies gleich das grosse Potenzial des Veranstaltungsortes mit einer zentralen Arena und rund 800 Sitzplätzen. Präsentiert wurde auch das Buch «Recording 2.0»: Die Fortsetzung von «Recording 1.0» dokumentiert das künstlerische Schaffen auf dem Areal.