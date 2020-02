Im neuen Kindergarten sind 81,4 Prozent einheimisches Holz verbaut

Die Arbeitsgruppe hatte in der Projektphase entschieden, dass beim Bau möglichst viel Schweizer Holz verbaut werden soll. Die Vergabe ging so weit, dass die Bedingung gestellt wurde, die benötigte Menge Holz habe in die lokale Holzkette einzufliessen. Dem wurde Rechnung getragen, indem das Holz nicht von weit herantransportiert wurde, sondern zu einem grossen Teil aus dem Selzacher Wald stammt. Die Ichertswiler Sägerei Ingold war für die Bereitstellung der Holzrohprodukte zuständig. Elementbau und Montage führte die Niederbipper Haudenschild Holzbau AG aus.

Diesem nachhaltigen Denken wurde anlässlich einer kleinen Feier beim Kindergarten Selzach Rechnung getragen. Gemeindepräsidentin Silvia Spycher lobte den Mut der Behörden zu diesem «Leuchtturm-Projekt», das ein Symbol für Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und auch Weitsichtigkeit sei. Auch Thomas Studer (Präsident Pro Holz Solothurn) freute sich, dass bei diesem Neubau dem Baustoff Holz so viel Wertschätzung geschenkt wurde.

Peter Haudenschild überreichte an der Feier im Namen von «Lignum Schweiz» den anwesenden Selzacher Gemeindevertretern das «Label Schweizer Holz». 81,4 Prozent des verbauten Holzes stammt laut seiner Berechnung aus dem Schweizer Wald. In diesem Holz sind rund 129 Tonnen CO2 gebunden. Dies entspricht ungefähr der Menge, welche 25 in der Schweiz lebende Personen in einem Jahr produzieren.

(mgt)