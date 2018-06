Er hatte dafür gekämpft, dass auch der Kanton ein Drittel an die Sanierung bezahlt, die er verfügt hat. Aber der Kanton habe sich, wie es Meyer sagt, «aus der Verantwortung gezogen». Das enttäusche ihn auch heute noch. Nur gerade die Abteilung Denkmalschutz zahle einen Betrag an die Sanierung. Die Gärten stehen unter Denkmalschutz und alle diejenigen, die sich an die Richtlinien halten, können mit einem Beitrag 5000 Franken rechnen.

Die Gemeinde hat zudem bereits vorgängig die Kosten für weitere Messungen der Belastung in den Gärten bezahlt. Von Anfang an haben sowohl die Bewohner als auch die Gemeindebehörden erklärt, dass es nicht rechtens sei, dass alle Gärten vom Amt für Umwelt gleich behandelt werden, obwohl die Belastung lange nicht in allen Gärten gleich hoch ist. «Mit den Nachmessungen wurde nun der Beweis für diese These erbracht. Zudem wurde damit die Grundlage für das Baugesuch gelegt, das für die Sanierung eingereicht werden muss. «Es ging wirklich erstaunlich schnell», so Meyer. Er habe jegliche Hilfe erhalten, die nötig war, um das doch eher komplexe Sanierungsgesuch abzugeben.