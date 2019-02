Der von Gott zur Politik berufene Adrian Roth (Eigenwerbung im Internet), der sich «Lokalpolitiker» nennt, und der FDP-Kantonsrat Christian Scheuermeyer beehrten den Gemeinderat. An der letzten Gemeindeversammlung haben sie die Transparenz der Budget-Broschüre bemängelt. Nun wollte der Gemeinderat genauer wissen, was denn zu bemängeln sei. Adrian Roth, von der SVP zur EDU mutierter Politiker, wünscht sich mehr Grafiken und «Kuchen». Scheuermeyer vermisste in den erläuternden Texten in der Budget-Broschüre die dazugehörenden Zahlen und Beträge. Der Gemeinderat verdankte die Anregungen der beiden Politiker und stellte Besserung in Aussicht. (uby)