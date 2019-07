Thomas Keller ist Herr über Essen und Getränke am Openair Etziken. Und damit auch ein wichtiger Mann im Backstage-Bereich. Die Musiker und Bands die am Openair auftreten sollen sich wohl fühlen. Nicht umsonst heisst es, Liebe geht durch den Magen. Insgesamt rund 120 freiwillige Helfer stehen Keller zur Seite. Sie arbeiten aber nicht nur backstage, sondern auch an den Ständen und Bars auf dem Festgelände oder in der Küche.

Im Backstage-Bereich des Openairs wird jedes Jahr ein Restaurant aufgebaut, in dem nur die Musiker Zugang haben. Hier gibt es ein Tischtuch, Servietten, Gläser und richtiges Geschirr. «Es soll freundlich und gemütlich wirken», so Keller. Ein kaltes Buffet und ein Salatbuffet ergänzen die drei verschiedenen Menüs, die es jeweils gibt. Gekocht wird vor Ort. In einem Küchenzelt. Rund 1000 Mahlzeiten werden dort pro Tag produziert, erklärt Keller. Einerseits für die Musiker, dann aber auch für die Sponsorenanlässe und für die Helfer. «Wir haben drei professionelle Köche hier.»

Wünsche werden wenn möglich erfüllt

Die Musiker melden ihre Wünsche jeweils im Voraus an. «Was möglich ist, erfüllen wir gerne.» In aller Regel seien die Musiker sehr anständig und es werde vor allem vor und während der Auftritte nur mässig Alkohol konsumiert. «Nach dem Konzert ist es aber durchaus üblich, dass sich ein Musiker beispielsweise einen Wodka oder einen Gin genehmigt. Und wenn wir dann die Lieblingsmarke bereit stellen können, gehört das zum Service und ist Teil davon, dass sich die Bands hier wohl fühlen sollen.»