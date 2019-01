Am Morgen des besagten Tages hatten die Nachbarn einen heftigen Streit gehört. Als die Polizei eintraf, fanden sie den Lebenspartner der Spitex–Pflegerin schwer verletzt vor. Er erlag noch am Tatort seinen schweren Stichverletzungen – alle Rettungsmassnahmen kamen zu spät.

Am 9. Dezember 2018 ereignete sich in Derendingen ein Tötungsdelikt. Eine 56-jährige Spitex–Mitarbeiterin sitzt seither in Untersuchungshaft . Sie wird verdächtigt, nach einem Streit ihren 57-jährigen Lebenspartner erstochen zu haben.

Am Mittwoch fand laut «Blick» in Derendingen die Tatrekonstruktion statt. Die 56-jährige wurde in Handschellen von der Kantonspolizei Solothurn an den Schauplatz des Verbrechens geführt. Rund einen Monat nach der Tat, musste sie den Ermittlern zeigen, was genau vorgefallen war.

Ob die Frau aus Eifersucht, Affekt oder Notwehr gehandelt hat ist noch unbekannt. Das genaue Tatmotiv wird derzeit ermittelt. Bekannt ist jedoch bereits die Tatwaffe: Ein grosses Messer.