Idealer Ort fürs Olympia-Training: Im Reitstall «Lindenhof» wird mit Star-Coach für Tokio trainiert

Dort, wo man in Obergerlafingen nur einmal stolpern muss, um den Fuss ins bernische Zielenbach zu setzen, ist der Lindenhof. Normalerweise herrscht im und um den modern eingerichteten Reitstall eine ruhige, ländliche Idylle. Aber am vergangenen Samstag verwandelte sich der Lindenhof in einen emsigen Bienenstock: Zur Vorbereitung auf die kommenden Olympischen Spiele in Tokyo trainierte das Nationalteam der Vielseitigkeitsreiter hier und der Star war für einmal der Coach: Andrew Nicholson hat sechsmal an Olympischen Spielen teilgenommen, gewann 1992 in Barcelona auf Spinning Rhombus mit dem Team Neuseeland die Silbermedaille sowie in Atlanta 1996 und London 2012 jeweils die Bronzemedaille.

Hier gibt es alles Gewünschte für die Pferde

Schöne Pferde gibt es in den 32 Boxen immer zu bewundern. Vater Urs Steiner hat den Lindenhof in einen modernen, komplett ausgerüsteten Reitstall ausgebaut und seit 10 Jahren betreiben ihn Tochter Andrea Steiner und ihr Mann Philip Ryan als Pächter. Reithalle, Aussenplatz, Führanlage, Solarium, Longierkreis. Hier gibt es alles, was sich das Reiterherz für die Tiere wünschen kann. Hier entscheidet das Tier, ob es drinnen oder draussen sein will, denn zu jeder Box gehört ein kleiner Auslauf. «Der Lindenhof ist ideal für uns, denn im Winter ist es sehr schwierig, in der Schweiz Cross-Country zu trainieren. Die Halle ist sehr gross und der Boden perfekt für unsere Pferde», lobt Nicholson die Infrastruktur in Obergerlafingen.