Die Gemeindepräsidenten Beat Gattlen (Halten) und Brandon Miller (Drei Höfe) beantworten Fragen

Ich hätte niemals erwartet, dass so viel Persönliches von Haltner Einwohnern mir gegenüber angesprochen wird. Es freut mich sehr, dass ein so grosses Vertrauen gegenüber mir und meinem Amt als Gemeindepräsident besteht. Für mich selber ist das auch eine grosse Genugtuung, wenn ich die Menschen mit meinen Worten und Taten unterstützen kann. Wichtig ist, dass ich als Gemeindepräsident für alle Menschen gleichermassen offen und verständnisvoll bin.

Was waren die prägendsten Erfahrungen in Ihrem neuen Amt?

Im ersten Jahr meiner Amtszeit standen die freundlichen und wohlwollenden Kontakte mit den Gemeindemitgliedern im Vordergrund. Wichtige Anlässe, um sich auszutauschen, sind unsere Seniorenausflüge, die 1.-August-Feier mit der Vereidigung unserer Jungbürger und die vielen informellen Begegnungen mit den Höferinnen und Höfern. Auch die Gespräche in unserem Näijere-Huus, in dem ein reger intensiver Kulturaustausch mit hervorragenden Ausstellungen stattfindet, haben mich sehr beeindruckt.





Was haben Sie nicht erwartet?

Dass ich von allen so unvoreingenommen und sehr positiv aufgenommen wurde. Dies gilt auch für die sehr kollegiale Unterstützung durch meine Kolleginnen und Kollegen in den Gemeindepräsidien der agglomerationsnahen und ländlichen Gemeinden. Die Vielzahl und Vielschichtigkeit der Aufgaben sowie die Freude, mit den Gemeindemitgliedern in einen für mich positiven Kontakt zu treten, habe ich so in dieser Intensität nicht erwartet.





Was konnten Sie in dieser kurzen Zeit in Ihrer Gemeinde bewirken?

Wir sind ein Team von fachlich fundierten und gut eingespielten Gemeinderäten und Verwaltungsangestellten. Wir entwickeln uns weiter und stellen uns den herausfordernden Aufgaben der Gemeinde, welche wir zum Wohle der Gemeinde lösen wollen. Neben den Basisaufgaben haben wir einen Friedwald ins Leben gerufen und die Pflege und den Erhalt unserer intakten Naturräume gefestigt. Die angepasste Siedlungsstrategie wird auch in Zukunft ein Topthema bleiben.