«Ich bin einfach, wie ich bin»: Im Gespräch mit dem Luterbacher Musiker Paul Flück

Herr Paul Flück Sie haben erreicht, was anderen bisher verwehrt blieb. Sie haben ein Selfie mit Christa Rigozzi machen dürfen.

Paul Flück: Ja, das war im Tessin, an einem Donnschtig-Jass in Ascona vor zwei, drei Jahren. Ich besuchte den Anlass, und sie sass einem Tisch in der Nähe. Sie lief an uns vorbei, da habe ich kurz mit ihr sprechen können.

Traten Sie am Donnschtig-Jass auf?

Nein. Ich besuche öfters diesen Anlass. Beispielsweise wenn er an einem Ort stattfindet, an dem ich noch nie war.

Mit Ihrer Partnerin?

Mit meiner Frau Karin Sommer. Wir haben in diesem Frühjahr nach 33 Jahren Zusammensein geheiratet.

An der Wand beim Eingang hängen die Diplome der Wirteprüfung von Ihnen und Ihrer Frau, ausgestellt am gleichen Datum. Haben Sie sich beim Kurs kennen gelernt?

Nein in Solothurn im «Metropol». Sie arbeitete als Chef de Service und ich als Küchenchef. Wir gingen dann auf eine Weltreise, bevor wir im Hotel Schlossberg in Erlach zu wirten begannen. Nach anderthalb Jahren wechselten wir für drei Jahre ins Restaurant Kreuz in Deitingen, und seither wirten wir hier in der Krone in Luterbach. Das sind inzwischen 25 Jahre.

Entstanden alle Fotos mit den Prominenten auf Ihrer Internetseite, beispielsweise mit Altbundesrat Adolf Ogi, an Donnschtig-Jass-Events?

Nicht alle. Sarah Jane war hier in unserem Restaurant. Sie hatte einen Auftritt in der Turnhalle und kam danach zu uns essen.

Dann stimmt der Hinweis zu Ihrem Auftritt am nächsten Samstag in der Sendung «Potzmusig», dass Sie erstmals im Fernsehen auftreten werden?

Ja, das ist das erste Mal. Ich bin einfach, wie ich bin. Ich koche gerne und ich musiziere gerne, auch wenn ich technisch nicht der beste Musikant bin, wie ich gestehen muss.