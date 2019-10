Im April 2021 soll mit der Sanierung der Bahnstrecke zwischen Solothurn und Moutier gestartet werden. Für die Sanierung des Weissensteintunnels muss die Bahnstrecke zwischen Oberdorf und Gänsbrunnen teilweise gesperrt werden. Die BLS (Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn) will die Streckensperrungen auch nützen, um die Fahrleitungen auf der ganzen Linie zu erneuern, sechs Bahnhöfe zu modernisieren und zwei Viadukte instandzusetzen. Zurzeit liegen die Planunterlagen für die beiden ersten Lose auf. Die Unterlagen sind umfangreich und in mehrere Kisten verpackt. Sie beinhalten den technischen Bericht, den Umweltverträglichkeitsbericht, mehrere Teilberichte und viele weitere Pläne. Konkret liegen die Unterlagen für die Südstrecke (Los 1) und die Kunstbauten Süd (Los 2) auf. Die Gesamtkosten für diese Arbeiten werden mit 27,62 Mio. Franken angegeben. Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf 145 Mio. Franken.

Die Südstrecke der Solothurn-Moutier-Bahn (SMB) ist rund 10 Kilometer lang und durchquert Solothurn, Langendorf, Bellach Lommiswil und Oberdorf. Mit der Umsetzung des Angebotskonzeptes 2025 werden die Personenzüge zwischen Solothurn und Moutier im Stundentakt verkehren. Eine Verdichtung zwischen Solothurn und Gänsbrunnen ist in der Hauptverkehrszeit morgens, mittags und abends geplant. Laut dem technischen Bericht soll die Fahrbahn im Kanton Solothurn in sechs Teilabschnitten erneuert werden. Die Fahrbahnerneuerung umfasst je nach Abschnitt den Unter- und Oberbau, zum Teil wird der Schotter ersetzt oder auch nur gereinigt. Weiter folgen die Erneuerung der Entwässerung, des Kabeltrasses und des Banketts. Auch die komplette Erneuerung der Bahnstromanlage und der Automation ist Bestandteil des Projektes.

Neues Wartehaus für Lommiswil «im Holz»

Zusätzlich wird die Station «im Holz» in Lommiswil behindertengerecht umgebaut. Das bestehende Perron wird zurückgebaut und durch ein neues 110 Meter langes Perron ersetzt. Der sogenannte sichere Bereich für die Fahrgäste beträgt auf der gesamten Länge mindestens zwei Meter. Das heutige Wartehäuschen, sowie der Velounterstand, werden zurückgebaut und durch ein Normwartehaus ersetzt. Das selbe Wartehaus wird auch für die anderen Stationen verwendet. Zum Perron hin wird ein Vordach über die gesamte Gebäudebreite angeordnet. Auf eine weitere Überdachung der Perronanlage wird aufgrund des geringen Personenaufkommens an der Haltestelle «im Holz» verzichtet. Der behindertengerechte Zugang wird westseitig mittels einer Rampe mit sechs Prozent Gefälle stufenfrei umgesetzt. Zusätzlich ist hinter dem Wartehaus ein Zugang mittels Stufen vorgesehen, der denjenigen dient, die das Velo parkieren möchten. Der Zugang der Bahnkunden zur Haltestelle erfolgt von Westen über die Allmendstrasse und die Eichrütelistrasse. Letztere ist, wie bisher, bis zum Bahnhof asphaltiert und in der Weiterfolge als Forstweg mit Mergelbelag ausgeführt. Aufgrund der grösseren Perronbreite und des neuen Wartehauses, ist eine leichte Verschiebung der Eichrütelistrasse notwendig. Im Projekt für die Erneuerung der Haltestelle sind keine Auto-Parkplätze, aber sechs Veloplätze vorgesehen.