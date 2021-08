Hüniken / Obergerlafingen Ein Neuer und ein alter Hase: Gemeindepräsidenten still gewählt Thomas Frey heisst der neue Gemeindepräsidentin Hüniken. Er wurde ebenso still gewählt wie Beat Muralt (bisher) in Obergerlafingen.

Thomas Frey: Neuer Gemeindepräsident von Hüniken. Zvg

In Hüniken trat der bisherige Gemeindepräsident nicht mehr an. Jürg Schibler war vier Jahre Gemeinderat und zwölf Jahre Gemeindepräsident. Aus dem neuen Gemeinderat mit Roman Gerber (bisher), Fabienne Zwahlen (bisher Ersatz) und Thomas Frey (neu) hat sich Letzterer für das Amt zur Verfügung gestellt.

Schon ab 1. September im Amt

Bei Anmeldeschluss um 17 Uhr, ist er der einzige Kandidat geblieben. Somit kommt es in Hüniken zur stillen Wahl. Der neue Gemeindepräsident wird ab 1. September im Amt sein.

Frey zog erst 2019 nach Hüniken. Er ist Geschäftsführer eines KMU mit 35 Mitarbeitenden und hat im Kanton Aargau 12 Jahre lang Erfahrung in politischen Gremien gesammelt.

«Ich habe nicht vor alles umzukrempeln»,

meinte er, als er sich an der Gemeindeversammlung im Juni vorstellte. Es sei ihm wichtig, dass die Finanzen im Lot seien und er freue sich, sich für das Dorf einsetzen zu dürfen.

Nächste Legislatur für Beat Muralt

Beat Muralt.

Zvg

Beat Muralt (FDP, bisher) ist als Gemeindepräsident still gewählt und nimmt in Obergerlafingen die nächste Legislatur in Angriff. Muralt ist 59-jährig, verheiratet und arbeitet als Jurist in seiner eigenen Kanzlei. Neben dem Gemeindepräsidium war Muralt auch als Präsident der Primar-Schulkommission und später als Präsident der Kreisoberstufe Gerlafingen tätig. Ebenfalls still gewählt wurde Daniel Friedli (bisher, parteiungebunden) als Friedensrichter.

Günsberg: Bekanntgabe erst am Dienstag

Auch in Günsberg war um 17 Uhr Abgabeschluss für die Wahl des Gemeindepräsidenten oder der Gemeindepräsident. Die Gemeinde will aber erst am Dienstag kommunizieren, ob sich jemand gemeldet hat und wer es ist.