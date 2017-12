Für die Untersuchung der ehemaligen Kehrichtdeponie Hintermatt spricht der Souverän einen Kredit von 40 000 Franken. Untersuchungen haben ergeben, dass im Untergrund vorhandenes Sickerwasser zum Teil kontaminiert ist. Nun gilt es herauszufinden, ob dieses ins Grundwasser gelangt. Bund und Kanton übernehmen insgesamt 75 Prozent der Kosten. Nicht ganz klar ist, wo sich die Deponie genau befindet. Dies harrt noch gründlicherer Abklärung.

Genug Eigenkapital vorhanden

Das Budget schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 162 000 Franken. Hauptgrund sind weniger Steuereinnahmen und rückläufige Beiträge aus dem Finanzausgleich. Der Aufwandüberschuss kann durch das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden. Der Steuerfuss bleibt bei 122 Prozent.

Nettoinvestitionen fallen für 554'000 Franken an. Dabei schlagen hauptsächlich die Kosten für die Sanierungsarbeiten an der Hünikenstrasse zu Buche. Rüfenacht machte darauf aufmerksam, dass die Gemeindebeiträge an die Renovierung von Kantonsstrassen zukünftig wegfallen. Somit wird die Investitionsrechnung besser ausfallen, da die Kredite nicht aufgebraucht werden.

Die Versammlung hiess auch den Beitritt zum Zweckverband Bevölkerungs- und Zivilschutz Aare Süd gut. Für Horriwil ergibt sich ein Initialisierungsbeitrag von rund 1300 Franken und jährlich wiederkehrende Kosten von 13'000 Franken.