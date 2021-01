Hilari geht auch coronakonform: Gespräch per Telefon und ein Hund als Schlüsselbote

Hilari trotz Corona? Kein Problem für die Derendinger Ämmekracher. Sie gingen am Mittwoch Abend via Facebook, Youtube und Instagram mit einem Videostream online. «Wir wollten es uns nicht nehmen lassen, die fünfte Jahreszeit trotz Corona einzuläuten», meint Präsident Florian Müller dazu. Im rund achtminütigen Video sind Müller und Gemeindepräsident Kuno Tschumi zu sehen.

Vor einem Jahr waren die Fasnächtler voller Freude und Hilari wurde in der Region im gewohnten Rahmen gefeiert. Dieses Jahr ist alles anders. Guggeproben sind verboten, geübt wird alleine. Auch die Nähmaschinen laufen dieses Jahr nicht heiss, da es keinen Laufsteg für neue Kostüme gibt. Trotzdem haben die Fasnächtler in der Region gestern ihre Zeichen hinterlassen.

Der eine beim Angeln an der Emme mit dem Flachmann, der andere mit einem Glas Rotwein im Büro. Am Telefon lassen sie im Gespräch das vergangene Jahr Revue passieren. Getreu dem letztjährigen Fasnachtsmotto «8ung Uhumbau» ging viel in Derendingen. Ein neues Dokterhaus, ein neuer Denner. Unklar ist, ob der Neubau Derendingen Mitte wie geplant an Pfingsten eingeweiht werden kann, oder ob das Fest, wie die Fasnacht, abgesagt werden muss.

Die Fasnächtler freuen sich dafür über die neuen Kandelaber entlang der sanierten Strassenzüge. Dort wollen sie nämlich ihre neuen Fasnachtsgroppen aufhängen. Schon Ende Oktober hatte die Gugge angekündigt, dass von Hilari bis Aschermittwoch das Dorf wieder mit bunten Fischen dekoriert wird. Der Gropp ist ja schliesslich das Wappentier Derendingens und seit einigen Jahren werden die Kandelaber jeweils zur Fasnachtszeit verschönert.

Die Fasnachtsgroppen dienen auch als Werbeplattform für Derendinger Firmen. Im Video freut sich Florian Müller über die Unterstützung durch das Derendinger Gewerbe. Etwas mehr als die Hälfte der Fasnachtsgroppen wurden nämlich gesponsert. Die Ämmekracher verkaufen zudem am nächsten Samstag auch eine Spezialplakette. Das wiederum freut Gemeindepräsident Kuno Tschumi. Der hat sich auch eine Überraschung einfallen lassen. Und so bekommt Florian Müller den Schlüssel zum Gemeindehaus per Spezialboten coronakonform zugestellt. Tschumis Hund Leo bringt ihn im Video nämlich zum Angelplatz an die Emme. Danach wird auch noch das Fasnachtsmotto verraten.

Adaptiert an letztes Jahr heisst es: «alles UHUnklar». Zum Abschluss der Videobotschaft ertönen dann auch noch Guggeklänge. Denn es ist Tradition, dass die Ämmekracher an Hilari immer ein neues Stück präsentieren.

Schlüsselübergabe auch in Subingen und Deitingen

Auch in Subingen wurde am Mittwoch Abend der Schlüssel an die Fasnächtler übergeben. Ohne Publikum, ohne Guggeklänge. Das Pärkli beim Kreuzkreisel wurde sogar abgesperrt, damit auch keine zufälligen Zuschauer dazukommen konnten. Gemeindepräsident Hans Ruedi Ingold und Vizegemeindepräsident Michael Kummli übergaben den Schlüssel für das Gemeindehaus coronakonform, mit Maske und viel Abstand. Der Kreisel wurde zudem auch dieses Jahr wieder durch die Oeschzunft dekoriert.