Hier kann der Biber machen, was er will – sein Wirken ist nach zwei Jahren deutlich zu erkennen

Der Biber. Von den einen geliebt, weil er ja so «putzig» aussieht. Von den anderen eher gehasst, weil er beträchtliche Schäden im Wald und in der Landwirtschaft anrichten kann. Seit rund zehn Jahren leben Biber am Weierbach, im «Schnapshölzli» zwischen Hersiwil und Halten. Der Hauptdamm den sie erbaut haben ist über 50 Meter lang. Dazu kommen diverse Nebenbauten.

Seit einigen Jahren gehört der grösste Teil des Biberrevieres, rund 68 Aren, Pro Natura. Darum darf der Biber hier Biber sein und nach Herzenslust bauen und Wasser stauen. «Wo Biber sich niederlassen verändern sie den Lebensraum. Davon profitieren viele andere Tierarten. Vor allem auch Amphibien.» David Gerke (Projektleiter Renaturierungen, Pro Natura) beobachtet die Biber seit vielen Jahren. Studien über den Nutzen des Bibers fehlen in der Schweiz. Die Verantwortlichen von Pro Natura haben sich deshalb im Jahr 2018 dazu entschlossen, im Biberrevier ein Monitoring durchzuführen. Tier- und Pflanzenarten wurden systematisch erhoben, um eine Momentaufnahme der Artenvielfalt zu erhalten. Nun liegt der Schlussbericht vor.