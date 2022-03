HG recherswil-kriegstetten Gemeinde Kriegstetten möchte die Hornusserhütte übernehmen Die Hornussergesellschaft Recherswil-Kriegstetten möchte in Recherswil eine neue Hornusserhütte bauen. Wird der Neubau erstellt, müssen die Hornusser sich von der Hornusserhütte in Kriegstetten trennen. Die Gemeinde macht dem Verein deshalb ein Angebot zur Übernahme des Gebäudes.

Die Hornusserhütte wird heute bereits für Anlässe vernietet. Die Gemeinde Kriegstetten könnte sich eine Übernahme darum vorstellen. rm

Die Hornusserhütte in Kriegstetten wurde 1976 erstellt. Aus diesem Jahr datiert auch der Vertrag zwischen der damaligen Hornussergesellschaft Kriegstetten und der Bürgergemeinde Kriegstetten. In diesem wurde festgelegt, dass die Hornussergesellschaft auf Grund und Boden der Bürgergemeinde gratis ein Hornusserhaus erstellen darf und auch keine jährlichen Baurechtszinsen zahlen muss.

Zusätzlich haben die Hornusser 5000 Franken als Beitrag an den Neubau erhalten. Im Gegenzug dazu durfte die Bürgergemeinde das Haus – auf Voranmeldung – gratis nützen. Im Vertrag ist ausserdem festgelegt, dass die Bürgergemeinde das Vorkaufsrecht für das Gebäude erhält, sollte sich die Hornussergesellschaft auflösen oder das Spielfeld nicht mehr nützen können.

Das Hornusserhüttli liegt direkt am Waldrand an der Grenze zu Derendingen. Zum Haus gehören rund 100 Aren Land, die die Gemeinde ebenfalls gerne übernehmen würde. rm

Die Hornussergesellschaft Recherswil-Kriegstetten spielt heute vorwiegend auf dem Feld in Recherswil. Wird dort ein Neubau erstellt, müssen die Hornusser sich auf Weisung der kantonalen Behörden von der Hornusserhütte in Kriegstetten trennen.

Der Neubau für das neue Vereinslokal ist in Planung, aber noch nicht beschlossen, wie Anton Schmid (Präsident HG Recherswil-Kriegstetten) auf Anfrage erklärt. An der Generalversammlung Mitte April werde die ganze Sache sicher diskutiert.

Geeignet um Anlässe durchzuführen

Nachdem die Bürger- und die Einwohnergemeinde fusioniert haben, ist der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Kriegstetten nun zuständig für das Geschäft. Gemeindepräsident Simon Wiedmer meint:

«Das Gebäude eignet sich ausgezeichnet zur Durchführung von Anlässen, auch für die Gemeinde.»

Die Bürgergemeinde habe zudem schon vor rund zehn Jahren - als die Hornussergesellschaften Recherswil und Kriegstetten fusionierten - ihr Interesse am Kauf des Hauses angemeldet. Der Gemeinderat bekräftige dies nun mit seinem Angebot.

Zwei weitere Videokameras

Der Gemeinderat musste sich an seiner letzten Sitzung zudem mit einem leidigen Thema beschäftigen: Vandalismus. Schon seit Längerem gibt es eine Videoüberwachung auf dem Schulhausareal. Diese soll nun vor allem auf die Umgebung bei den Veloständern erweitert werden.

«Diebstähle haben ebenso zugenommen, wie das Demolieren von Velos. Viele Eltern haben reklamiert.»

Solidaritätsanlass für die Ukraine.

Auch Kriegstetten spendet 5000 Franken via Glückskette für die Ukraine. Zusätzlich wurde der regionale Sozialdienst davon in Kenntnis gesetzt, dass zurzeit eine Wohnung im Gemeindehaus frei ist, in der eine ukrainische Familie untergebracht werden könnte.

«Wir haben keine weiteren Liegenschaften. Mehr können wir für Flüchtlinge nicht anbieten.»

Die Gemeinde unterstützt ausserdem den Solidaritätsanlass der am Donnerstag, 24. März, von 18 bis 19 Uhr, rund um das Schulhaus in Kriegstetten durchgeführt werden soll. Aufgegleist wird der Anlass von der Schule. Auch die beiden Kirchgemeinden helfen mit. Es werden Backwaren verkauft und dazu gibt es diverse musikalische Beiträge.