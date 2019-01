Die Lieferung umfasst laut Medienmitteilung von HESS 12 Fahrzeuge des Typs «lighTram® 25 DC» mit einer Länge von jeweils 24,7m und einer Kapazität von bis zu 220 Passagieren im Gesamtwert von rund CHF 16,5 Mio. Für tl ist dies ein neuer Schritt bei der Realisierung von hochwertigen Buslinien (BHNS), welche den Personentransport in der Region Lausanne effizienter machen werden. Die 12 Fahrzeuge sind mit der Dynamic-Charging-Technologie ausgestattet, die eine Aufladung an partiellen Oberleitungen ermöglicht. Der Vertrag sieht auch eine Option für die Lieferung von Gelenkbussen des Typs «lighTram® 19 DC» mit einer Länge von 18,7m vor.

Mit attraktivem Design, geräumigen Stehflächen und ergonomischen Fahrerarbeitsplätzen bringen die Fahrzeuge neue Dimensionen im Bereich des reifenbasierten Personentransports. Wie HESS berichtet, erlaubt das innovative Energiemanagement eine leichtere Bauweise der Fahrzeuge. Entsprechend können mehr Passagiere befördert werden als mit herkömmlichen Trolleybussen. Darüber hinaus verbrauchen sie weniger Energie als konventionelle Trolleybusse, was voll und ganz der Energiestrategie der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Union entspricht.

HESS-Fahrzeuge reduzieren mit ihrem Energiemanagement Verbrauchsspitzen im Stromnetz und damit die Kosten für die Verkehrsbetriebe. Darüber hinaus bieten sie eine grössere Flexibilität, z.B. für temporäre Umfahrungen von Baustellen. Auch ermöglichen sie die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs im Agglomerationsbereich, für welche der Bau einer Oberleitung nicht wirtschaftlich wäre, oder in geschützten städtischen Gebieten, bei denen Oberleitungen unerwünscht sind.

Was 1940 mit dem Bau einfacher Trolleybusse begann, entwickelte sich zu komplexen E-BusSystemen. HESS – das Unternehmen HESS wurde 1882 vor den Toren der historischen Stadt Solothurn von Heinrich Hess gegründet. Heute beschäftigt die HESS-Gruppe im Hauptbetrieb in Bellach sowie den verschiedenen Niederlassungen rund 450 Mitarbeiter, darunter etwa 40 Lernende. Lizenznehmer stellen pro Jahr rund 2500 HESS-Busse unter anderem in USA, Australien, Portugal, Israel und Rumänien her. Für sein nachhaltiges Unternehmertum erhielt HESS 2008 den Solothurner Unternehmerpreis. Für energieeffiziente Mobilität erhielt HESS 2008, 2015 und 2018 den Preis «Watt d’Or» des Schweizerischen Bundesamtes für Energie (BFE).

Öffentlicher Verkehr in der Region Lausanne – das Unternehmen Der öffentliche Nahverkehr in der Region Lausanne (tl) befördert mit seinen 38 Bus- und MetroLinien täglich das Äquivalent der Bevölkerung im Grossraum Lausanne. Dies umfasst beinahe 320.000 Passagiere. Fast 1400 Mitarbeiter betreuen ein 280km langes Liniennetz. Gemäss Medienmitteilung von Hess ist das Fahrgastaufkommen seit 2008 um 50% gestiegen.