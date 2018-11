Am frühen Mittwochmorgen hat in Kriegstetten ein Doppeleinfamilienhaus gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstock bereits in Vollbrand, wie Christoph Lüthi, Einsatzleiter der zuständigen Regionalfeuerwehr Halten-Kriegstetten-Oekingen, gegenüber «Tele M1» sagte. Die Bewohner des Hauses erzählten, der Brand sei wohl auf ihrer Terrasse ausgebrochen und habe sich danach rasch auf das Dach ausgebreitet. Dieses musste die Feuerwehr für die Löscharbeiten teilweise abdecken. Das Ehepaar konnte sich aus den Flammen retten, beide blieben unverletzt. Die Bewohnerin versuchte gar, die Flammen mit dem Gartenschlauch selbst zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf. Das Haus dürfte unbewohnbar sein.