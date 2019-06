Der Gemeinderat und Beat Gattlen hatten die Genehmigung der Jahresrechnung an den Schluss der von 40 Stimmberechtigten besuchten Versammlung gelegt. Sie bot bei einem Gesamtvolumen der Erfolgsrechnung von 3,3 Mio. und einem Überschuss von 16 400 Franken keinerlei Diskussionsstoff. In ihrem Prüfbericht hatte schon die Rechnungsprüfungskommission festgestellt, dass sich Halten in einer sehr guten finanziellen Lage befindet. Deshalb konnte Christian Stephani, Ressortleiter Finanzen, sich mit einem gestrafften Überblick begnügen. Bei einem Eigenkapital von 2,37 Mio. beträgt das Pro-Kopf-Vermögen 1500 Franken, dem eine Bruttoschuld für Fremdkapital von 1400 Franken gegenübersteht. Stephani ging auf das Steueraufkommen von 2,6 Mio Franken ein, das in dieser Periode zwar um 70 000 Franken tiefer als budgetiert lag, aber mit den Sondersteuern von 115 000 Franken ein Plus von 45 000 Franken verzeichnete. Der Grund liegt darin, dass einige Pensionierte ihre Alterssicherung auf einen Schlag bezogen. Investiert wurde für 238 400 Franken. Dem «Superergebnis», wie es der Gemeindepräsident nannte, das auch 2019 durch die Auflösung von Rückstellungen im Betrag von 300 000 Franken für den Strassenausbau fortgesetzt wird, mochte der frühere Gemeindepräsident Eduard Gerber nicht aus vollem Herzen zustimmen. «Längerfristig brauchen wir mehr Einwohner», meinte er mit Blick auf die gesamte Ertragslage. Angesichts der Spezialfinanzierungen, die alle positive Ergebnisse ausweisen, hiess die Versammlung die Jahresrechnung einstimmig ohne jegliche Nachfrage gut. (gku)