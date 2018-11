Nach der mit 6:5 erfolgten Budget-Ablehnung am 25. Oktober im Gerlafinger Gemeinderat hatten sich Finanzverwaltung und Finanzkommission nochmals in den Haushaltsvorschlag hineingekniet. Jeder Ausgabeposten wurde betrachtet und etliche kleine Beträge wurden gekürzt, wie Fabian Jordi namens der Finanzkommission berichtete. Als Sprecherin der SP schlug Regula Jordi-Nyffenegger dem Rat vor, statt der Einzelbehandlung der verbliebenen Streichvorschläge lieber ein Gesamtpaket zu verabschieden und sich nicht in Einzelanträgen in der Gemeindeversammlungsdiskussion zu verhaken.

Ihr fünf-Punkte-Plan sah vor, den Leistungsbonus für Gemeindemitarbeitende zu streichen ( minus 85 000 Franken), die Repla-Beiträge einmalig fürs kommende Jahr auf 36 000 Franken zu halbieren, mit um 50 000 Franken verbesserten Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen zu rechnen, aber auf die Erhöhung der Kopfsteuer von jetzt 20 auf 50 Franken vorerst zu verzichten und sie erst nach einer «Gesamtschau» für 2020 einzuführen.