Am internationalen Museumstag Das Museum Wasseramt startet in die neue Saison Am 15. Mai ist der internationale Museumstag. Dann öffnet auch das Museumsgelände in Halten rund um den Turm aus dem 12. Jahrhundert.

Das Gelände des Museum Wasseramt. zvg

Der mittelalterliche Turm in Halten, umgeben von fünf Speichern, wird nach der Winterpause am internationalen Museumstag am Sonntag, 15. Mai, wieder geöffnet. Das für die Region bedeutende Freilichtmuseum bietet auf dem Gelände, im Turm sowie in den Speichern einen abwechslungsreichen Rundgang für Erwachsene und Kinder. Dabei erfährt man eine wechselvolle Geschichte des Turmes aus dem 12. Jahrhundert.

Die Dauerausstellungen in den Speichern thematisieren das ländliche Leben im Wasseramt im 19. und 20. Jahrhundert. Mit Objekten, Fotos und Geschichten wird ein spannender Einblick in die Bereiche Haushalt, Handwerk und Landwirtschaft gegeben.

Das Turmgelände in Halten kann überdies auch für private Anlässe wie Apéros, Geburtstage oder Hochzeiten gemietet werden. Zudem können auch Führungen für Gruppen gebucht werden. (mgt)