Gut besucht Nach sieben Jahren wieder ein Waldgang der Bürgergemeinde Langendorf An vier Posten wurde zu den Themen Energieholzaufbereitung, Freizeit und Wald jetzt und in Zukunft, Wild und Wald sowie über das Wasser für die Bevölkerung von fachkundigen Referenten orientiert.

Energieholzaufbereitung: Baumstämme werden im grossen Häcksler zu Holzschnitzel verarbeitet. Christian Sutter

Thomas Studer, Leiter der Forstbetriebe Leberberg, gab Einblick in die Themen der Energieholzaufbereitung und zur Nutzung des Waldes in der Freizeit. Dabei stelle er eine Trendwende für Holz als einheimischer Energieträger fest durch eine gestiegene Nachfrage, so Studer. Der Absatz sei gut gewährleistet.

«Es darf aber nicht mehr abgeschöpft werden, als der Wald erbringt.»

Die Verarbeitung von Baumstämmen zu Holzschnitzel wurde vor Ort eindrücklich gleich in der Praxis mit der Häckselmaschine demonstriert. Das Energieholz ist ein wichtiges Standbein der Forstbetriebe Leberberg.

Der Wald ist für alle da

Zur Nutzung des Waldes in der Freizeit informierte Studer am zweiten Posten, dass das Gebiet Buslete-Heimlisbergerwald zu den am intensivsten genutzten Waldabschnitten gehört.

Thomas Studer informiert über sinnvolle Nutzung des Waldes in der Freizeit. Christian Sutter

Studer verweist auf das sogenannte Betretungsrecht für den Wald einerseits, und weist andererseits auf die Verantwortung der Waldeigentümer für die Sicherheit hin. Um Unfälle zu vermeiden, müssten immer wieder auch abgestorbene Bäume gefällt und bestehende Wege unterhalten werden. Um sich im Wald richtig und respektvoll zu verhalten, befürwortet er die Sensibilisierung über Bildung. Und er fügt an:

«Der Umgang mit der Umwelt sollte ein fester Bestandteil im Schulunterricht sein.»

Philipp Spielmann von «Wild und Wald.ch» gab am dritten Posten Auskunft über die Zusammenhänge von Jagd und Wildschutz. Spielmann, selber Jäger, gründete «Wild und Wald» und setzt sich mit dieser Organisation für den Wildschutz ein, beispielsweise in Gesprächen mit Bauern.

Rehkitze retten

Eingehend wies er darauf hin, dass Bauern vor dem Mähen und Ernten von Feldern sich melden sollen. So können Felder, seit wenigen Jahren auch mit Hilfe von Drohnen mit Wärmebildkameras, nach Rehkitzen abgesucht werden. «Obwohl dies für die Bauern nur einen einzigen Anruf bedeutet, melden sich längst nicht alle», fügt er an. Dabei wäre dies zudem für die Bauern kostenlos, so Spielmann weiter.

Unterwegs von einem Posten zum anderen. Christian Sutter

Die Jagd beziehungsweise der Wildbestand gehe mit der Verjüngung des Waldes Hand in Hand. Dabei setze man neben der Jagd schon seit langer Zeit auch auf natürliche Selektion. Anfang der 1970-Jahre wurden beispielsweise in unserer Region Luchse wieder erfolgreich angesiedelt.

Wasser: Das Gold der Zukunft

Am vierten Posten gab abschliessend André Hess, Präsident der Betriebskommission Wasserversorgung, Auskunft über die Lage der Versorgung für Langendorf. Aktuell wird bei der Brüggmoosquelle nach neuen unterirdischen Wasserläufen geschürft. Wie man früher nach Gold schürfte, so schürfe man jetzt nach Wasser – eben dem Gold der Zukunft, so Hess.

Langendorf befinde sich in der glücklichen Lage, über genügend Quellwasser zu besitzen. Dank der Quellen «Widlisbach» und «Brüggmoos» müssten eher belastete Quellen gar nicht erst erschlossen werden.