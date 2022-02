«Gschämige Räume» Subinger Gemeinderat sucht Lösungen für die Unterbringung der Tagesstrukturen Die Spielgruppe ist in Containern beim Fussballplatz untergebracht, die Tagesstrukturen an der Schulhausstrasse und die Kindertagesstätte soll ab August in ein Provisorium beim Schulhaus kommen. Die Raumsituation ist für den Gemeinderat Subingen nicht befriedigend. Er sucht längerfristig nach einer besseren Lösung.

Die Spielgruppe ist immer noch in den Containern beim Fussballplatz untergebracht. Mittlerweile regnet es hinein. uby

Eine moderne und fortschrittliche Gemeinde brauche heutzutage Tagesstrukturen, um attraktiv zu sein. Gemeindepräsident Hans Ruedi Ingold stiess deshalb in der letzten Gemeinderatssitzung eine Grundsatzdiskussion an.

Es gibt Handlungsbedarf

Für die Diskussion gab es allerdings einen handfesten Grund: Die Container beim Fussballplatz, in denen die Spielgruppe untergebracht ist, sind nicht mehr dicht, und es regnet hinein.

«Sind wir ehrlich. Es macht keinen Sinn, dort noch Geld zu investieren.»

Ingold hatte auf die Schnelle allerdings auch keine andere Idee. Möglicherweise lasse sich eine Lösung finden mit den Provisorien beim Schulhaus. «Ich weiss nicht, ob die Kindertagesstätte beide Räume braucht.»

Der Mittagstisch und die schulergänzende Betreuung sind heute im «Hess-Haus» untergebracht. Rahel Meier

Ingold brachte weiter das Dachgeschoss im alten Schulhaus und den Kindergarten Hoger als Alternativen ins Spiel.

«Ich denke es ist dringend nötig, dass wir alle unsere Räumlichkeiten in der Gemeinde überprüfen, auflisten welche Räume von wem genutzt werden und längerfristig eine Strategie entwickeln, wo wir die Tagesstrukturen ansiedeln wollen.»

Denn, so Ingold, die heutigen Räumlichkeiten seien doch etwas «gschämig».

Ideen zusammenstellen

Dieser Vorschlag wurde von allen Fraktionen mehr als nur wohlwollend aufgenommen. «Die Situation der Spielgruppe in den Containern ist seit Jahren unbefriedigend, und es gibt Eltern, die ihre Kindern an einen anderen Ort bringen, weil die Räume in einem schlechten Zustand sind», meinte Agathe Stettler (FDP). Stephanie Béguelein (SP) sagte zudem:

«In der Arbeitsgruppe, die sich mit der Einführung der Tagesstrukturen beschäftigt hat, haben wir auch über die Raumsituation gesprochen. Ideen haben wir viele, aber kein Budget um etwas umzusetzen.»

Die Kita Gwunderland wird ab Sommer in die Pavillons auf dem Schulhausgelände ziehen. Rahel Meier

Spontan wurde eine Arbeitsgruppe mit Agathe Stettler, Stephanie Béguelein und Robin Schmid (CVP) gegründet, die als erstes vor allem die Grundlagen erheben soll. Heisst: Welche Gebäude und Räume gibt es in der Gemeinde? Welche Nutzer haben welchen Bedarf?

Wie weiter mit dem Wegweiser?

Seit 1974 und bis 2017 wurde in Subingen alle vier Jahre der «Wegweiser» herausgegeben. Dabei handelt es sich um ein fast 100 Seiten starkes Heft mit vielen nützlichen Adressen und historischen Artikeln. In der letzten Ausgabe wurde die Geschichte diverser markanter alter Gebäude in der Gemeinde aufgearbeitet. Ein anderes Mal ging es um Wasser- oder Flurnamen.

Die letzten Ausgaben des «Wegweisers». Rahel Meier

«In der letzten Legislatur erschien der Wegweiser nicht, und auch jetzt haben wir nichts dafür im Budget», so Hans Ruedi Ingold in der Gemeinderatsrunde.

«Wir haben nun die Gelegenheit uns zu fragen, wie wir mit dieser Publikation weiterfahren möchten.»

«Wir haben intensiv über dieses Thema diskutiert», meinte Remo Kissling (FDP). Er persönlich befand die historischen Artikel im «Wegweiser» als spannend.

«Aber die Zeit dreht sich weiter, und eigentlich müssten die vielen Adressen besser bei uns auf der Homepage zu finden sein.»

Es gebe darum zwei Bereiche, die separat betrachtet werden sollten. Im einen gehe es um das Thema Information für die Bevölkerung. Der zweite Teil sei das Aufarbeiten der Dorfgeschichte. Das sei extrem spannend und auch extrem fordernd. Es würden sich in Zukunft wohl kaum mehr Leute finden lassen, die dies ehrenamtlich machen.

«Wir finden es auch nicht sinnvoll, diese beiden Bereiche weiterhin so zu vermischen, wie das in der Vergangenheit geschah.»

Kissling stellte sich spontan zur Verfügung, sich Gedanken darüber zu machen, wie eine künftige Lösung aussehen könnte.