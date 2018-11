Als letzte der sieben Verbandsgemeinden stimmte kürzlich Luterbach der geplanten Umstrukturierung des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Unterer Leberberg (GWUL) zu. An der Gemeinderatsitzung kam der Durchbruch mit der Top-10-Regelung. Dazu später. Mit dem Einlenken von Luterbach wird der Weg frei für die Restrukturierung der GWUL. Erarbeitet werden neue Statuten mit denen die bestehenden organisatorischen Defizite behoben werden sollen. Vorerst nicht mehr zur Diskussion steht der Anschluss an einen anderen regionalen Wasserversorger.

«Wir sind intern so kompliziert aufgestellt, dass ein Zusammengehen aktuell höchst schwierig wäre. Die Primäranlagen wie Pumpwerke, Reservoirs und Hauptleitungen gehören heute acht Trägerschaften, nämlich sieben Gemeinden und der GWUL», erklärt Verbandspräsident Rainer Hug. Deshalb soll der Zweckverband zuerst intern gestärkt werden, indem alle Primäranlagen der Verbandsgemeinden in den Besitz der GWUL übergehen, bevor allenfalls ein Zusammengehen mit einem anderen Wasserversorger diskutiert wird. «Dann wird, falls von den Mitgliedsgemeinden überhaupt gewünscht, ein allfälliger Zusammenschluss einfacher.»

Wasserpreis sinkt in Luterbach

Eine letzte Hürde bildete Luterbach wegen mehreren Gründen. Mit Biogen kam ein Grossverbraucher nach Luterbach, der annähernd so viel Wasser benötigen wird wie das Dorf selbst. Der Wasserverbrauch von Biogen sei aktuell noch schwer abzuschätzen. Es gebe wohl Vorgaben, aber ob diese eintreffen, sei unklar. Entsprechend unsicher seien die Auswirkungen eines neuen Kostenteilers der GWUL auf die Gemeinde Luterbach. Ein nicht austarierter Kostenteiler hätte gerade im Falle von Luterbach wegen Biogen zu einem verfälschten Bild führen können. So einigte man sich beim Kostenteiler auf das Top-10-Modell. Nicht der jährliche Wasserbezug, sondern der Durchschnitt der zehn Spitzentage wird für die Aufteilung der Kosten angewendet. «Die GWUL muss ja die Infrastruktur für die Spitzentage bereitstellen. Mittlerweile zeigte sich, was sicher auch zum Durchbruch verhalf, dass Luterbach seinen Wasserpreis trotz der Umstrukturierung deutlich senken kann.»

Das andere Problem ist das Grundwasserpumpwerk der GWUL in Luterbach, der sogenannte Brunnen 11, aus dem die GWUL ihr Wasser pumpt. Der Brunnen 11 im Gebiet Attisholz Süd schränkt mit seiner Grundwasserschutzzone Luterbach in seiner Siedlungsentwicklung ein, so die Befürchtung. Andererseits können die vielen bestehenden Bauten und Anlagen die Grundwasserqualität gefährden. Luterbach hat das Pumpwerk auf seinem Gemeindegebiet und trägt die Last, während alle anderen Gemeinden profitieren, so die Position des Gemeinderates. Luterbach will sich deshalb möglichst schnell von diesem Brunnen befreien und die GWUL soll eine neue Wasserbezugsquelle suchen.