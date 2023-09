Gossliwil 16-jähriger Motorradfahrer kollidiert mit Auto In einer Rechtskurve geriet ein Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Der Lenker musste mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Der Motorradfahrer stiess seitlich-frontal in ein korrekt fahrendes Auto. Kapo Solothurn

Warum ein 16-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar. Doch er hatte Glück im Unglück: Er stiess mit einem korrekt fahrenden Auto seitlich-frontal zusammen, wurde aber nur leicht verletzt. Dennoch brachte ihn eine Ambulanz zur Kontrolle ins Spital, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn heisst.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Unfallfahrzeuge traf es heftiger. Sie mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (zen)