«Glutzenberg» hat noch bis Ende 2023 eigenes Wasser

Für die Quelle Zweiäcker unterhalb des Glutzenbergs, bekannt auch als Hirschbrunnen- oder Dorfbrunnenquelle, wurde die Grundwasserschutzzone überarbeitet. Während der Auflage ist keine Einsprache eingegangen, ebenso wie zu weiteren Quellen, die im gleichen Zuge aufgehoben werden dürfen. Der Regierungsrat hat nun ebenfalls die Genehmigung gegeben. Er erlaubt zudem die befristete Nutzung einer weiteren Quelle mit Auflagen.

Die Quelle Zweiäcker wird von der privaten Wasserversorgung Verein Quelle Zweiäcker genutzt, an dem auch die Einwohnergemeinde beteiligt ist. Die Quelle versorgt mehrere öffentliche Laufbrunnen und eine Liegenschaft mit Trink- und Brauchwasser. Die Einwohnergemeinde erwägt, ihren Teil des Quellwassers künftig als Trinkwasser zu nutzen und direkt ins Netz der öffentlichen Wasserversorgung von Günsberg einzuspeisen. Dies ist aber nur möglich, so der Regierungsrat in seinem Beschluss, wenn das Wasser jederzeit die lebensmittelrechtlichen Anforderungen erfüllt. Dies ist aktuell nicht der Fall.

Weil es nicht aufbereitet wird, erfülle das Wasser hinsichtlich der bakteriologischen Belastung nicht die Vorgaben. Das Ausscheiden einer gesetzeskonformen Grundwasserschutzzone sei zwar eine Voraussetzung für einwandfreies Trinkwasser, könne aber alleine nicht garantieren, dass die Trinkwasseranforderungen künftig bei allen Witterungsverhältnissen eingehalten werden. Deshalb darf das Wasser der Quelle Zweiäcker trotz neuer Grundwasserschutzzone nur als Trinkwasser deklariert oder direkt ins Netz der Wasserversorgung eingespeist werden, wenn die Anforderungen nachweislich jederzeit eingehalten werden können.

Oberglutzenbergquelle ist ein Spezialfall

Aufgehoben hat der Regierungsrat in seinem Beschluss zudem die 1988 beschlossenen Grundwasserschutzzonen von mehreren weiteren Quellen. Deren Wasser muss künftig in ein Oberflächenwasser abgeleitet werden und darf nicht mehr als Trinkwasser an Dritte abgegeben werden.

Ein Spezialfall ist die Oberglutzenbergquelle der privaten Wasserversorgung Glutzenberg. Ihre Grundwasserschutzzone entspricht nicht den gesetzlichen Minimalanforderungen, obwohl wegen der Grösse der Wasserversorgung inklusive eines Restaurantbetriebes eine Grundwasserschutzzone ausgeschieden werden müsste. Abklärungen haben ergeben, dass sich die Quelle nicht gesetzeskonform schützen lässt, und die bestehende Schutzzone daher aufgehoben werden muss.

Im Sinne einer Übergangslösung darf das Wasser bis Ende 2023 weiterhin als Trinkwasser an Dritte abgegeben werden, sofern die lebensmittelrechtlichen Anforderungen jederzeit eingehalten werden. Verantwortlich ist der Fassungsinhaber. Bis Ende 2021 muss die Gemeinde aufzeigen, mit welchen Massnahmen eine gesetzeskonforme Wasserversorgung für die von der Wasserversorgung Glutzenberg versorgten Liegenschaften realisiert wird. Zu prüfen sei ein Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung Günsberg. Die Liegenschaften liegen zwar ausserhalb der Bauzone, aber in unmittelbarer Nähe zum Reservoir Günsberg.