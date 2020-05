Gleich zwei Rochaden im Gemeinderat Horriwil

Im Gemeinderat kommt es gleich zu zwei Änderungen. Diese haben aber nichts mit der Auseinandersetzung eines Teils des Gemeinderates mit dem Gemeindepräsidenten Martin Rüfenacht zu tun. Nachdem Gemeinderat Peter Loser zum Werkdienstfachmann von Horriwil gewählt wurde, informierte er den Gemeinderat über seine geplante Demission noch vor Ende der ordentlichen Legislaturperiode per 31. Mai. Als Werkdienstfachmann von Horriwil startet er am 1. Juni. Da von der «Liste 3 Bergacker», der Loser angehört, keine Ersatzgemeinderäte mehr vorhanden sind, die nachrücken könnten, musste eine Nachnomination erfolgen. Der Listenführer der «Liste 3 Bergacker» wurde aufgefordert, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für den demissionierten Gemeinderat zu benennen. Dem «Azeiger» ist nun zu entnehmen, dass keine Nachfolge benannt werden konnte. Deshalb muss die Gemeinde eine Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode 2017–2021 durchführen. Diese findet am 6. August statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist am 27. September vorgesehen. Wählbar ist, wer in Horriwil stimmberechtigt ist. Wahlvorschläge müssen bis 29. Juni um 17 Uhr eingereicht werden.

Die zweite Änderung betrifft Gemeindevizepräsident Alain Hofer, der per 31. Juli aus dem Gemeinderat ausscheidet. Grund für die Demission ist der Wegzug aus der Gemeinde Horriwil. Von seiner Partei «AttrAktives Horriwil» ist ein Wahlvorschlag eingegangen. Grenzwächter Attila Lardori, der übergangsweise bereits Protokolle für den Rat geschrieben hat, hat sich zur Verfügung gestellt für den Rest der Amtsperiode 2017–21 und ist in stiller Wahl als ordentliches Mitglied des Gemeinderates gewählt erklärt worden.