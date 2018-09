Beim Neubau des Kindergartens befinde man sich grundsätzlich im Rahmen des Kostenvoranschlages, erklärte Bauverwalter Thomas Leimer an der Gemeinderatssitzung. Die zuständige Arbeitsgruppe konnte einige Arbeiten bereits unter dem Voranschlag vergeben. Die einzige Arbeitsgattung, welche oberhalb des Schwellenwertes für eine freihändige Vergabe liegt, ist der Montagebau in Holz. Das günstigste Angebot liegt mit 485'000 Franken jedoch 38'000 Franken über den prognostizierten Kosten von 447'000 Franken.

Die Arbeitsgruppe favorisiert daher die zweite Variante. Diese bezieht in die Gestaltung den gesamten Strassenraum als Mischverkehrsfläche ein. «Die Strasse wird dabei in verschiedene Zonen aufgeteilt, um so eine natürliche Verlangsamung ohne 30er-Schilder zu erhalten», erklärte Gemeinderat Peter Bichsel (SP). Im Bereich der historisch wertvollen Gebäude soll die geteerte Fläche schmal in der Mitte gehalten werden, während an den Rändern Pflastersteine dafür sorgen, dass Velofahrer und Fussgänger genügend Platz haben.

Auch bei der Einmündung Dorfstrasse sowie bei den Rechtsvortritten sollen Pflastersteine zum Einsatz kommen. Weiter ist geplant in die Hausplätze hineinzuwirken sowie einen kleineren öffentlichen Platz zu schaffen, damit es keine klare Fahrlinie gibt. Beim Eintritt ins Dorf via Bettlacherstrasse soll eine 4 Meter breite Portalbremse entstehen, damit die Fahrzeuge nicht ins Siedlungsgebiet ausrollen können.

Die favorisierte Variante der Arbeitsgruppe fand im Gemeinderat Anklang, und er stimmte der Weiterverfolgung des Projekts einstimmig zu. Allerdings waren den Ratsmitgliedern diverse Angaben noch zu ungenau. So sollen von der Arbeitsgruppe für beide Varianten die Nettokosten ermittelt werden. Anschliessend muss die Arbeitsgruppe mit dem Projekt nochmals beim Gemeinderat vorstellig werden. Zudem ist in einem nächsten Schritt geplant, die Grundeigentümer im Rahmen eines Mitwirkungsverfahrens einzubeziehen.