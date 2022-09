Gewerbeausstellung Deitingen Neues Konzept der Gewa Deitingen hat funktioniert Sowohl Aussteller als auch Publikum zeigten sich erfreut an der Gewerbeausstellung in der Zweienhalle.

«Der neue Standort hier in der Zweienhalle in Deitingen ist grundsätzlich positiv», sagt Sascha Meier von Türenmeier Biberist. Man habe sich zwar etwas abseits positionieren müssen und draussen, da der neue Ausstellungswagen ziemlich gross ist.

Zum Publikumsaufmarsch meint er, es bestehe auf jeden Fall Nachholbedarf nach der langen Zeit, in der die Gewa nicht stattfinden konnte. Am Freitagabend sei das Publikum noch etwas wenig gekommen, aber Freitagabend arbeiteten halt viele Leute auch noch ziemlich lange.

Auch bei TS-Velos aus Etziken findet man, dass am Freitagabend gern noch mehr Leute hätten vorbeischauen können. Flury + Flury Holz (Zimmerei, Schreinerei und Parkett) aus Deitingen ist eine noch junge Firma und zum ersten Mal dabei an der Gewa. Matthias Flury, der mit Bruder Yanick Flury zusammen das Geschäft führt, findet. «Das ist eine gute Gelegenheit für uns, uns hier vor Ort zu präsentieren.» Am Anfang seien vor allem die Deitinger selber gekommen.

Mehr Möglichkeiten für die Aussteller

Bei der Firma Banholzer ist Ruth Grundbacher am Stand und Banholzer ist ebenfalls zum ersten Mal dabei. Grundbacher findet das offene Konzept gut, da man selber besser den Überblick habe und auch mit dem Publikum besser Kontakt aufnehmen könne. Früher wurden die Stände durch Seitenwände begrenzt, jetzt hat jeder Aussteller einfach seine Fläche zur Verfügung gestellt bekommen.

Auch Jonas von Wartburg von der Gerüstbau AG Plan B in Subingen sagt, er sei ein «Freund des Offenen». So hätten die Aussteller mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten und schneller Kontakt zu den Leuten.

Lea Schreier von «Blumengeflüster» Deitingen freut sich über die Gewa. «Die Aussteller haben sich alle Mühe gegeben, sich schön zu präsentieren. Das ist ja nicht selbstverständlich.» Der Onlinehandel sie in ihrer Branche nicht so ein Problem, da zum Beispiel «Fleurop» mit den Händlern vor Ort zusammenarbeite.

Am Sonntag zeigt sich OK-Präsident Daniel Hefti sehr zufrieden mit dem Verlauf der Gewerbeausstellung: Am Freitag sei der Publikumsaufmarsch mässig gewesen, Samstag und Sonntag optimal, «richtig schön». Bewährt habe sich der Standort in der Zweienhalle Deitingen. «Man hat alles zusammen», das sei zwar in Subingen auch der Fall, aber man wolle auch die andere grössere Gemeinde berücksichtigen im Einzugsgebiet.

Auch das neue Standkonzept ist sowohl bei den Gewerblern als auch bei Publikum durchwegs positiv aufgenommen worden. «Statt der «Schachteln» hat man ein offenes Konzept.» Und die Stände seien kreativ gestaltet worden.

Festwirtschaft mit mehreren Anbietern

Bezüglich der Festwirtschaft meint der OK-Präsident: «Klar kann man immer mehr machen.» Es sei gar nicht so einfach, einen einzelnen Wirt zu finden, der alles macht. Daher sei das diesjährige Konzept mit mehreren Anbietern durchaus gut gewesen.

Auch die Kinderbetreuung, die dieses Jahr von den Jugendgruppen Jungwacht und Blauring gewährleistet wurde, habe gut geklappt. Zudem seien viele Leute in den Gottesdienst gekommen am Sonntagmorgen.D

ie nächste Gewa soll in normalen Turnus von sechs Jahren im Jahr 2028 stattfinden, wenn hoffentlich alles rund läuft.